تعلیق امضای پیمان استراتژیک آمریکا با افغانستان/ دو خواسته مهم افغانها

به گزارش خبرنگار مهر از کابل، یک مقام وزارت خارجه افغانستان که از افشای نامش خودداری کرد ، در این باره گفت: به تعلیق درآمدن امضای این پیمان درپی عدم توافق مقامات افغانستان و آمریکا درباره متوقف شدن عملیات شبانه نیروهای خارجی و واگذاری مسؤلیت زندان بگرام اتخاذ شده است.

متوقف شدن عملیاتهای شبانه نیروهای خارجی و واگذاری مسؤلیت زندان بگرام از جمله شرایط اصلی حکومت افغانستان برای امضای پیمان راهبردی با آمریکا عنوان شده است.



مقام های آمریکایی و ناتو انتظار دارند که این پیمان کمتر از سه ماه دیگر پیش از نشست سران ناتو در شیکاگو نهایی شود. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان می گوید که حکومت این کشور به ویژه کرزای از جوانب گوناگون زیر فشار قرار گرفته تا این پیمان را پیش از نشست ناتو امضا کند.



پیش ازاین دبیرکل ناتو، اندرس فوگ راسموسن از کرزای خواسته بود تا این پیمان را پیش از نشست شیکاگو که درآن وزیران دفاع ناتو درباره چگونگی مأموریت شان درافغانستان گفتگو خواهند کرد، امضا کند.



پایان عملیات های نظامی شبانه نیروهای خارجی و سپردن مسئولیت زندان ها به نیروهای داخلی از مهمترین پیش شرط های حامد کرزای در امضای پیمان راهبردی با واشنگتن است که در فیصله جرگه نیز که در این راستا تدوین یافته بود بر آن تأکید شد اما مقام های غربی سپردن زندان ها را به نیروهای افغانستان در حال حاضر عملی نمی دانند و درباره پایان عملیات های شبانه نیز اختلافاتی وجود دارد.



این درحالی است که کرزای بارها تأکید کرد که عملیات‌های شبانه‌ نیروهای خارجی علیه شهروندان افغانستانی باید پایان بپذیرد. به گفته وی هنوز خانه های مردم افغانستان امنیت ندارد وهروقت که نیروهای خارجی بخواهند به خانه های مردم هجوم برده و و به بهانه مبارزه با تروریسم کشتاری دیگر را رقم می زنند.



درهمین حال شماری از آگاهان می گویند هیچ کشوری نمی‌تواند برای یک کشور دیگر خوشبختی بیاورد در یک دهه اخیر دیدیم که آحضور مریکا جز بدبختی چیزی دیگر برای افغانستان به همراه نداشت. به باور آنان شرایطی را که دولت افغانستان از امریکا بخاطر عقد پیمان استراتژیک خواسته است هرگز از سوی آمریکا قبول نمی شود و اگر قبول هم شود به هیچ عنوان عملی نخواهد شد.



حال باید دید که مقامات افغانستان در این زمینه چه خواهند کرد آیا از شرایط شان کوتاه می آیند یا آمریکا شرایط افغانستان را می پذیرد، سرانجامِ این پیمان چه خواهد شد؟