پرواز قیمتها در بازار گوشت مشهد/ مردم در انتظار تصمیم مسئولان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سال نو قیمت بسیاری از کالاها و محصولات به شدت افزایش یافته است و در این میانه گویا بازار گوشت نیز عقب نمانده و قیمت انواع گوشت قرمز و سفید ساعت می زند.

طی چند ماه گذشته قیمت گوشت مرغ تازه با 900 تومان افزایش به بیش از 4 هزار تومان در هر کیلو گرم رسیده است.

از سوی دیگر قیمت گوشت گوسفندی مخلوط به 18 هزار تومان و گوشت گوساله مخلوط نیز به 16تا 20 هزار تومان افزایش یافته است.

این در حالی است که بررسی های متولیان نیز نشان می دهد، گوشت یخی وارداتی که به قوت اقشار کم درآمد معروف شده است طی دو سال گذشته بیش از 114 درصد افزایش یافته است.

در حالی که با موج گرانی ها بسیاری از اقشار کم در آمد به مصرف گوشت برزیلی که به گوشت یخی در میان مصرف کنندگان معروف شده رو آورده اند، افزایش تدریجی قیمت این محصول به یکی از مشکلات معیشتی این قشر تبدیل شده است.

در حال حاضر گوشت برزیلی در بسته بندیهای مختلف و با قیمت هر کیلوگرم 90 هزار ریال به مردم عرضه می شود. این در حالی است که قیمت این نوع گوشت تا چند ماه قبل زیر 70 هزار ریال بود.

این مسئله علاوه بر ایجاد مشکلاتی برای مردم، باعث افزایش قیمت غذاهای رستورانها و آشپزخانه ها در این شهر شده است.

در این راستا به تازگی مدیرعامل یک مجتمع بزرگ دامداری از سهم 2600 تومانی واسطه‌ها در گرانی گوشت خبر داده بود؛ موضوعی که بسیاری از دامداران برآن مهر تایید می زنند.

گلایه مردم از ناظران بازار

قصه گرانی گوشت بی شباهت به قصه گرانی دلار در ماه های گذشته نیست و رهاسازی این بازار از سوی متولیان موجب سوء استفاده بسیاری از دلالان شده است، بطوریکه تقلب در عرضه گوشت در برخی از فروشگاه ها صدای شهروندان را درآورده است.

یکی از شهروندان مشهدی با گلایه از افزایش بی رویه قیمت گوشت در بازار مشهد به خبر نگار مهر می گوید: در حالی که مسئولان مدام از کنترل بازار می گویند، چرا باید قیمتها مدام در حال افزایش باشد.

رضا حمیدی نیا با بیان این که برخی از فروشندگان نرخ ارز را بهانه می کنند، می افزاید: این در حالی است که مسئولان از تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان به نرخ دولتی خبر داده اند.

وی خواستار ساماندهی بازار گوشت مشهد شده و ادامه می دهد: چند گانگی قیمت انواع گوشت به معنای واقعی بلبشو در بازار را حاکم کرده است و در حال حاضر هر مغازه به قیمت دلخواه اقدام به عرضه گوشت می کند، برای همین قیمتها از یک فروشگاه تا فروشگاه دیگر تفاوت چشمگیری دارد.

یک شهروند دیگر با گلایه از عملکرد نه چندان مهم سازمانهای نظارتی در مشهد ادامه می دهد: گرانفروشان در نبود نظارت در مشهد جولان می دهند.

فاطمه ریحانی می افزاید: از همین رو، قیمت بسیار زیاد گوشت تازه تا جایی پیش رفته که تقاضای مردم برای خرید گوشت های یخ زده وارداتی که تا پیش از این مشتری چندانی نداشت، زیاد شده است.

وی می گوید: این در حالی است که گوشتهای یخی، هم دچار افزایش قیمت شده است به طوری که به عنوان مثال گوشت یخی برزیلی نسبت به اوایل سال 40 درصد افزایش قیمت پیدا کرده است و باعث شده که خرید این نوع گوشت هم برای مردم سخت تر از گذشته شود.

این شهروند اضافه می کند: در روزنامه ها خواندم که گوسفندهای درجه یک روستاییان ما که دارای گوشت بسیار مرغوبی نیز هستند به کشورهای عراق و کویت و حاشیه خلیج فارس قاچاق می شود و به جای آن گوشتهای پیر و یخ زده را وارد می کنند.

وی ادامه می دهد: با این حال به نظر می رسد با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش تقاضا برای خرید گوشت قرمز متولیان امر باید نظارت بیشتری بر این آشفته بازار داشته باشند تا مصرف کنندگان با خیال آسوده تر به استقبال سال نو بروند.

در همین باره یکی از فروشندگان مواد پروتئینی هم با اشاره به افزایش قیمت انواع ماهی در بازار تصریح می کند: قیمت انواع ماهی 20 تا 40 درصد در بازار افزایش یافته است، این در حالی است که معمولا ماهی طرفدار کمتری نسبت به گوشت قرمز دارد.

وی می افزاید: افزایش قیمت در انواع ماهی بسته بندی شده آماده طبخ محسوس تر است.

وی ادامه می دهد : قیمت انواع ماهی بسته به نوع آن بین هزار تا 4 هزار تومان در هر کیلوگرم افزایش یافته است.

گوشت اسیر واسطه ها

در این باره یکی از دامداران نیز با رد شایعه کمبود کشتار به خبر نگار مهر می گوید: گوشت سالها است که اسیر واسطه ها شده است.

رحمان عظیمی با بیان این که سود اصلی افزایش قیمتها به جیب دلالان می رود ادامه می دهد: هر سال در ایام پایانی سال شاهد سواستفاده بازار از این موضوع هستیم در حالی که دامدار در آن نقشی ندارد.

وی ادامه می دهد: در حال حاضر یک کیلوگرم گوساله زنده 6 هزار و 200 تومان است اما قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله برای مصرف کننده به کیلویی 18 هزار تومان رسیده است.

وی در عین حال با اشاره به افزایش قیمت علوفه و خوراک دام و طیور می افزاید: قبلا قیمت هر کیلوگرم گوساله زنده 5 هزار تومان و قیمت گوشت گوساله برای مصرف کننده 13 هزار تومان بود اما به دلیل افزایش قیمت علوفه و هزینه های دیگر از جمله دستمزد کارگران، قیمتها کمی تغییر کرد.

تدابیر سازمان تجارت

اما در حالی شهروندان مشهدی از افزایش بی رویه قیمت گوشت گلایه دارند که معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از ثبات بازار مرغ در مشهد در آستانه نوروز خبر می دهد.

محمدرضا موحد به مهر می گوید: با هدف تنظیم بازارتوزیع روزانه مرغ منجمد تولید داخل با قیمت مدیریت شده 3100 تومان آغاز شده است که این امر ثبات بازار را به دنبال خواهد داشت.

وی اظهار می دارد: اجرای سیاستها و برنامه های تنظیم بازار مرغ در ایام پایانی سال با همکاری جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام باعث شده است این کالا قیمتی پایین تر از متوسط کشوری را تجربه کند.

وی ادامه می دهد: بازرسان نسبت به کنترل فاکتورهای خرید و ضرایب سود اعلام شده اقدام خواهند کرد.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان این که در آستانه سال جدید، اولین نمایشگاه بهاره مشهد مقدس از 5 تا 14 اسفند در مشهد آغاز بکار کرده است، ادامه می دهد: این نمایشگاه به منظور توزیع بخشی از کالاهای اساسی سبد خانوار از جمله گوشت در این ایام، با 180 غرفه در فضایی به مساحت 5 هزار متر مربع برپا شده است.

وی با بیان اینکه مواد غذایی، مواد پروتئینی، مواد شوینده، پیراهن، کیف و کفش و سایر کالاها در این نمایشگاه با 15 درصد کمتر از قیمت بازار عرضه می شود، تصریح می کند: کالاهای مدیریت شده تنظیم بازار از قبیل برنج، روغن و شکر نیز در این نمایشگاه توزیع خواهد شد.

وی اظهار می دارد: این نمایشگاه‌ها در تمام شهرستان‌های استان و با تعیین زمان توسط اعضای کمیسیون تنظیم بازار برپا می‌شود تا مردم خرید کالاهای مورد نیاز و مایحتاج خود را از این طریق انجام دهند.

وی همچنین با اشاره به توزیع نیازهای اساسی مردم به ویژه پروتئین و میوه بدون واسطه ادامه می دهد: ما در این زمینه اقدامات لازم را در دایر کردن مراکز فروش و عرضه بدون واسطه انجام دادیم تا مردم این کالاها را به نرخ مصوب از طریق شبکه‌های توزیع تامین کنند.

کارشناسان و مردم افزایش نظارت توسط اتحادیه های صنفی، اجرای سیاستهای مربوط به تنظیم بازار و برخورد با گرانفروشان را در آستانه سال نو ضروری می دانند.

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گزارش: امیر پرورش