دو هزار عدد مواد محترقه دست ساز در اردبیل کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران پلیس و امنیت عمومی اردبیل در جهت تشدید برخورد با تهیه کنندگان مواد محترقه دست ساز بعد از دریافت گزارش های مردمی شهروندی را که در زیرزمین خود اقدام به ساخت و فروش مواد محترقه دست ساز و خطرناک می می کرد، شناسایی کردند..

بر این اساس، ماموران این یگان در کمترین زمان ممکن سازنده مواد محترقه را نیز شناسایی و با انجام عملیاتی وی را دستگیر و تحویل مقامات قضائی دادند.

در بازرسی از محل سکونت فرد دستگیر شده دو هزار و 120 عدد مواد محترقه دست ساز و خطرناک کشف و ضبط شد.

نیروی انتظامی اردبیل ضمن هشدار به خرید و فروش مواد محترقه در استان از خانواده ها خواست با نزدیک شدن به ایام نوروز مواظب فرزندان خود به روی آوردن و کاربرد این مواد به عنوان وسیله سرگرمی باشند.







