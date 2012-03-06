به گزارش خبرنگار مهر، بازار خرید و فروش کالا در ایام پایانی سال این روزها داغ داغ است و در گوشه و کنار شهر، ترافیک و شلوغی جمعیت برای تامین مایحتاج خود موج میزند. در این میان بازار خرید و فروش خودروهای دست دوم نیز داغ است و هم خریداران ولع زیادی برای این بازار دارند و هم فروشندگان، فرصت را برای فروش خودروی خود مناسب دیدهاند.
روزهای پررونق بازار خودروهای دست دوم
همه نوع خودرو در بازار، این روزها خریدار دارد و حتی خودروهایی که تا پیش از این ممکن بود که هیچ خریداری نداشته باشند، این روزها در مرکز توجه قرار گرفتهاند و بالاخره خریداری پیدا میشود که آنها را خریداری کند و قیمتی بابت آن بپردازد.
در این میان کار و کاسبی بخش "نیازمندیهای" برخی روزنامهها سکه است و در بخش خودروی آن میتوان نام و قیمت انواع و اقسام خودرو را به وفور ملاحظه کرد. از خودروهای گذر موقت و خارجی گرفته تا خودروهای داخلی سن و سال دار و صفر.
البته نمایشگاهداران خودرو نیز این روزها، رونق را در کسب و کار خود تجربه میکنند و هر روز، زودتر از روزهای عادی سال کرکره مغازههای خود را بالا میکشند و دم در مغازه خود را آب و جارو میکنند. نمایندگیهای فروش خودروهای داخلی نیز همینطور، روزهای پررونقی را سپری میکنند.
به هرحال، بازار خرید و فروش خودروهای دست دوم این روزها مکانی دیدنی است و چانهزنیهای خریداران و فروشندگان که بر سر 50 هزار تومان معامله یک خودرو را به هم میزنند هم جالب است.
نمایشگاهداران از اوضاع بازار میگویند...
یکی از نمایشگاهداران منطقه نارمک در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: مردم به دلیل انجام سفرهای نوروزی، دست به کار شدهاند تا بتوانند خودرویی را برای خود دست و پا کنند. در این میان، البته برخی نیز از این فضای گلآلود ماهی میگیرند و تلاش میکنند تا خودروهای خود را با قیمتی گرانتر به خریداران بفروشند.
وی میافزاید: البته اگرچه افزایش نرخ ارز بر خودروهای داخلی بیتاثیر بوده و قیمتها از سوی خودروسازان تغییری نداشته است، اما فروشندگان به دلیل این افزایش، قیمتها را بالاتر بردهاند.
به گفته این فعال فروش خودرو، هم اکنون قیمت پراید دست دوم در مدلهای مختلف، حداقل 100 تا 200 هزار تومان گرانتر عرضه میشود و خودرویی که تا دو هفته پیش برای آن به سختی مشتری پیدا میشد، روز گذشته با 150 هزار تومان بالاتر از قیمت هفتههای گذشته به فروش رسید.
یکی از نمایشگاهداران خودرو که مغازهاش حوالی چهارراه قصر است، در این رابطه به خبرنگار مهر میگوید: کار ما بیشتر خرید و فروش خودروهای لوکس است و البته این خودروها نیز در ایام پایانی سال، مشتریان خاص خود را دارد.
وی میافزاید: قیمت خودروهای لوکس خارجی بعد از نوسانات نرخ ارز، تا 40 میلیون تومان هم بالا رفته و خودرویی که در گذشته 200 تا 210 میلیون تومان به فروش میرسید، اکنون به بهایی کمتر از 250 میلیون تومان، کمتر فروخته نمیشود. این نوسانات اگرچه زیاد است، اما مشتریان خاص خود را هم دارد.
این نمایشگاهدار میگوید: اگرچه 40 میلیون تومان پول زیادی است، اما فردی که خودروی 200 میلیون تومانی تا 300 میلیون تومانی خرید میکند، 40 میلیون تومان تفاوتش را هم میپردازد.
وی تصریح میکند: در برخی دیگر از انواع خودروهای خارجی که قیمتی حدود 40 تا 50 میلیون تومان داشتهاند نیز، نوسانات نرخ ارز قیمت را 5 تا 10 میلیون بالا برده است، ضمن اینکه ایام پایانی سال و بالا رفتن تقاضا برای خرید و فروشها نیز به این تب اضافه کرده است.
یکی دیگر از نمایشگاهداران حوالی میدان شهدا به خبرنگار مهر میگوید: عرضه برخی از انواع خودروهای داخلی از سوی نمایندگیها محدودتر شده و همین امر حاشیهای را در بازار بوجود آورده است، به این معنا که برخی خودروسازان با کم کردن میزان عرضه، بازار سیاهی را دامن زده اند که مردم پول خود را به سمت خرید از نمایندگیهایی که آن مدل خودرو را موجود دارند، میبرند و به نام تمامی اعضای خانواده خود خودرو میخرند و بعد در بازار آزاد به قیمت بالاتری میفروشند.
وی میافزاید: متاسفانه نظارت بر بازار خودرو اندک است و هر فردی قیمت خودرو را در بازار آزاد و خرید و فروش های غیررسمی به هر قیمتی که میخواهد، قیمتگذاری میکند، از سوی دیگر عدم عرضه برخی از انواع خودرو نیز مشکل آفرین شده است.
|نوع خودرو
|سال تولید
|قیمت
|هامر H2 با کارکرد60 تا 70 هزار کیلومتر
|2007
|50 میلیون تومان
|ام جی 550 با کارکرد 30 هزار کیلومتر
|2010
|42 میلیون تومان
|بنز C180 الگانس با کارکرد 120 هزار کیلومتر
|1994
|34 میلیون تومان
|بنز S350 لانگکیلس با کارکرد 40 هزار کیلومتر
|2007
|220 میلیون تومان
|BMW 525 لاکچری فول در حد صفر کیلومتر
|ترخیص 2010
|92.5 میلیون تومان
|پرادو 2 درب با کارکرد 54 هزار کیلومتر
|2008
|77 میلیون تومان
|تویوتا کرولاXLI صفر کیلومتر
|2012
|59 میلیون تومان
|لکسوس در حد صفرکیلومتر
|2010
|146 میلیون تومان
|لندکروز
|2009
|68 میلیون تومان
|کایرون در حد صفر کیلومتر
|2012
|82 میلیون تومان
|پورشه پانامرا4S صفر کیلومتر
|2012
|450 میلیون تومان
|نوع خودرو
|سال تولید
|قیمت
|
پراید 131SX با کارکرد 1000 کیلومتر
|1390
|8.55 میلیون تومان
|پراید 132SL صفرکیلومتر
|1390
|9 میلیون تومان
|پژو206 تیپ 6 صفر کیلومتر
|1390
|19.7 میلیون تومان
|پژو 207 در حد صفر
|1390
|21 میلیون تومان
|پژو 405GLX صفر کیلومتر
|1390
|15.2 میلیون تومان
|زانتیا با کارکرد 39 هزار کیلومتر
|1389
|28.8 میلیون تومان
|سمند سورن با کارکرد 600 کیلومتر
|1390
|17.6 میلیون تومان
|سمند ال.ایکس سال صفر کیلومتر
|1391
|15.6 میلیون تومان
|مگان E1 کاکررد 2000 کیلومتر
|1390
|35.3 میلیون تومان
|آوانته با کارکرد 64 هزار کیلومتر
|1386
|25.5 میلیون تومان
|تاکسی روآ
|1388
|11 میلیون تومان
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