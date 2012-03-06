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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۵۴

با هدف فشار بر دمشق؛

کانادا سفارت خود را در سوریه بست

کانادا سفارت خود را در سوریه بست

کانادا در همسویی با سیاست های ضد سوری غرب سفارت خود را در دمشق بست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "کریس دی" سخنگوی وزارت خارجه کانادا شب گذشته اعلام کرد که کشورش سفارت و کنسولگری خود را در سوریه بست.

وی در ادامه گفت که کانادا اتباع خود را از سوریه فراخوانده است. پیش از این کشورهایی همچون انگلیس، فرانسه و آمریکا در اقدامی مشابه سفارت خود را در دمشق بسته بودند.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که این کشورها نسبت به جنایات رژیم آل خلیفه در بحرین سکوت اختیار کرده اند، اما بدون توجه به تمامی واقعیت های موجود در سوریه نظام بشار اسد را تحت فشارهای مختلف قرار داده اند.

کد مطلب 1552884

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