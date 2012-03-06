تصادف در سازمان اتوبوسرانی مشهد 40 درصد کاهش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید رضا جعفری دوشنبه شب در همایش تجلیل از اتوبوسرانان فاقد تصادف در مشهد اظهارکرد: با بررسی آمار تصادفات سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد با توجه به تعداد افرادی که در آن فعالیت دارند توانسته آمار پایینی را برای خود ثبت کند.

وی تصریح کرد: این موضوعات نشان دهنده برنامه ریزی و تدابیری است که توسط مسئولان شهرداری مشهد در حوزه حمل و نقل اندیشیده و اجرا شده است.

وی با تاکید برتوجه به کاهش استرس در بین رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی اظهار داشت: اتوبوسرانانی که در یک سال اخیر تصادفی را به نام خود به ثبت نرساندند معلم های خوبی برای دیگر رانندگان هستند.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی اتوبوس ها را به عنوان کلاسی برای فرهنگ سازی ترافیکی دانست و بیان داشت: حرکات به موقع رانندگان و توجه به علائم راهنمایی رانندگی توسط آنها می تواند الگویی مناسب برای دیگر شهروندان باشد.

جعفری ادامه داد: بیشترین حجم تصادفات در بخش تغییر وضعیت مسیرها بوده است که رانندگان خودروهای سنگین باید در استفاده از چراغ ها و آیینه های ماشین دقت کافی را داشته باشند.