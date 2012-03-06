مجلس از نخبگان تحت پوشش کمیته امداد تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پیش از آغاز جلسه رسمی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی جمعی از مسئولان کمیته امداد امام خمینی (ره) و تعدادی از مددجویان این کمیته به مناسبت سالروز تاسیس نهاد کمیته امداد در صحن مجلس حضور یافتند.



در مراسمی که به این مناسبت برگزار شد حسین انواری سرپرست کمیته امداد طی سخنانی از ایجاد 270هزار فرصت شغلی برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) با کمک بانک های عامل و همکاری دولت و شورای عالی اشتغال خبر داد.



محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای که ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت نیز طی سخنانی ضمن تقدیر از خدمات سی ساله عسگراولادی سرپرست سابق کمیته امداد از زحمات حسین انواری نیز تشکر کرد.



وی گفت: مجلس شورای اسلامی در دوره های گذشته به خصوص دوره مجلس هفتم و هشتم حداکثر مساعی خود را جهت تقویت این نهاد مقدس به کار برده و در حد توانایی و وظیفه خود عمل کرده است.



باهنر ابراز امیدواری کرد مجالس آینده نیز توجه جدی ای به نهاد کمیته امداد داشته باشند.



وی خاطر نشان کرد: یکی از دغدغه های اصلی مجلس شورای اسلامی تامین عدالت اجتماعی و رسیدگی به کسانی است که درآمدشان تکافوی هزینه ها را نمی کند که باید با حفظ کرامت انسانی از آنها مددجویی شود.



در این مراسم از 14 نخبه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) که در سطوح لیسانس تا دکترا بودند، با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.