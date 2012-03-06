  1. استانها
  2. لرستان
۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۲۰

بیرانوند در گفتگو با مهر:

آغاز به کار نمایشگاههای بهاره در لرستان/ عرضه کالا در 500 نقطه استان

آغاز به کار نمایشگاههای بهاره در لرستان/ عرضه کالا در 500 نقطه استان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان از آغاز به کار نمایشگاههای بهاره در اکثر شهرستانهای استان خبر داد.

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایشگاهها در شهرستانهای خرم آباد، بروجرد، کوهدشت، الشتر، ازنا، الیگودرز، چگنی و دورود کار خود را از امروز آغاز می کنند.

وی ادامه داد: همچنین نمایشگاههای بهاره در دو شهرستان نورآباد و پلدختر نیز به زودی دایر خواهند شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با اشاره به اینکه این نمایشگاهها به مدت 10 روز اقدام به عرضه کالا می کنند، عنوان کرد: مواد غذایی، پوشاک، کفش، مواد پروتئینی، مرغ، ماهی، برنج و... در این نمایشگاهها عرضه خواهد شد.

بیرانوند با اشاره به عرضه مرغ منجمد و گوشت قرمز در این نمایشگاهها، افزود: مرغ با قیمت 3 هزار و 50 تومان در این نمایشگاهها در دسترس عموم خواهد بود.

وی همچنین از تخفیف 15 تا 20 درصدی کالاها در نمایشگاه بهاره خبر داد و بیان داشت: علاوه بر نمایشگاههای بهاره 500 نقطه از سوی جامعه اصناف برای عرضه کالا در نظر گرفته شده است.

وی ساعات بازدید از نمایشگاههای بهاره را از 9 صبح تا 20 و 30 دقیقه شب عنوان کرد و افزود: حضور ادارات مرتبط از جمله دامپزشکی، بهداشت و نیروی انتظامی در این نمایشگاهها مد نظر قرار گرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان یادآور شد: در نمایشگاه بازرسان این سازمان و جامعه اصناف حضور داشته و به تخلفات احتمالی رسیدگی می کنند.

بیرانوند یادآور شد: در این نمایشگاهها کالاهای اساسی مورد نیاز مردم که به عنوان سهمیه استان تخصیص یافته عرضه می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان همچنین از تشدید نظارتها در ایام پایانی سال خبر داد و بیان داشت: در این راستا بیش از 80 اکیپ بازرسی کار نظارت بر عرضه کالا و کنترل قیمتها را بر عهده دارند.

بیرانوند افزود: علاوه بر این همه اتحادیه های صنفی استان با نصب پلاکارد، آماده رسیدگی به شکایات عموم شهروندان هستند.

وی با تاکید بر اینکه معاونت بازرسی و نظارت سازمان نیز به تخلفات در این زمینه به صورت خارج از نوبت رسیدگی می کند، افزود: همچنین توزیع مرغ و گوشت قرمز در میادین میوه و تره بار شهرداری و همچنین 500 فروشگاه و مغازه استان از سوی جامعه اصناف صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در ادامه گفت: به منظور برخورد قانونی با متخلفان و شناسایی هرچه بهتر واحدهای صنفی و غیرصنفی متخلف، 42 اتحادیه صنفی استان در شناسایی واحدهای متخلف با این سازمان همکاری دارند.

وی گفت: به همین منظور پلاکاردهایی در محل واحدهای صنفی و اتحادیه ها برای اطلاع بیشتر مردم نصب می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان تصریح کرد: این امر به منظور تسهیل در امور و رسیدگی سریع به تخلفات واحدهای صنفی، تولیدی، توزیعی و خدمات صورت گرفته تا مردم با اطمینان خاطر نسبت به خرید کالاها و اقلام موردنیاز خود اقدام کنند.

بیرانوند افزود: مردم می توانند در روزهای پایانی سال و ایام نوروز مسایل و مشکلات به ویژه موارد تخلفات را به این اتحادیه های صنفی علاوه بر شماره تلفن 124 به ستاد خبری سازمان اطلاع دهند.

کد مطلب 1552893

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها