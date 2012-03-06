آغاز به کار نمایشگاههای بهاره در لرستان/ عرضه کالا در 500 نقطه استان

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایشگاهها در شهرستانهای خرم آباد، بروجرد، کوهدشت، الشتر، ازنا، الیگودرز، چگنی و دورود کار خود را از امروز آغاز می کنند.

وی ادامه داد: همچنین نمایشگاههای بهاره در دو شهرستان نورآباد و پلدختر نیز به زودی دایر خواهند شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با اشاره به اینکه این نمایشگاهها به مدت 10 روز اقدام به عرضه کالا می کنند، عنوان کرد: مواد غذایی، پوشاک، کفش، مواد پروتئینی، مرغ، ماهی، برنج و... در این نمایشگاهها عرضه خواهد شد.

بیرانوند با اشاره به عرضه مرغ منجمد و گوشت قرمز در این نمایشگاهها، افزود: مرغ با قیمت 3 هزار و 50 تومان در این نمایشگاهها در دسترس عموم خواهد بود.

وی همچنین از تخفیف 15 تا 20 درصدی کالاها در نمایشگاه بهاره خبر داد و بیان داشت: علاوه بر نمایشگاههای بهاره 500 نقطه از سوی جامعه اصناف برای عرضه کالا در نظر گرفته شده است.

وی ساعات بازدید از نمایشگاههای بهاره را از 9 صبح تا 20 و 30 دقیقه شب عنوان کرد و افزود: حضور ادارات مرتبط از جمله دامپزشکی، بهداشت و نیروی انتظامی در این نمایشگاهها مد نظر قرار گرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان یادآور شد: در نمایشگاه بازرسان این سازمان و جامعه اصناف حضور داشته و به تخلفات احتمالی رسیدگی می کنند.

بیرانوند یادآور شد: در این نمایشگاهها کالاهای اساسی مورد نیاز مردم که به عنوان سهمیه استان تخصیص یافته عرضه می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان همچنین از تشدید نظارتها در ایام پایانی سال خبر داد و بیان داشت: در این راستا بیش از 80 اکیپ بازرسی کار نظارت بر عرضه کالا و کنترل قیمتها را بر عهده دارند.

بیرانوند افزود: علاوه بر این همه اتحادیه های صنفی استان با نصب پلاکارد، آماده رسیدگی به شکایات عموم شهروندان هستند.

وی با تاکید بر اینکه معاونت بازرسی و نظارت سازمان نیز به تخلفات در این زمینه به صورت خارج از نوبت رسیدگی می کند، افزود: همچنین توزیع مرغ و گوشت قرمز در میادین میوه و تره بار شهرداری و همچنین 500 فروشگاه و مغازه استان از سوی جامعه اصناف صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در ادامه گفت: به منظور برخورد قانونی با متخلفان و شناسایی هرچه بهتر واحدهای صنفی و غیرصنفی متخلف، 42 اتحادیه صنفی استان در شناسایی واحدهای متخلف با این سازمان همکاری دارند.

وی گفت: به همین منظور پلاکاردهایی در محل واحدهای صنفی و اتحادیه ها برای اطلاع بیشتر مردم نصب می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان تصریح کرد: این امر به منظور تسهیل در امور و رسیدگی سریع به تخلفات واحدهای صنفی، تولیدی، توزیعی و خدمات صورت گرفته تا مردم با اطمینان خاطر نسبت به خرید کالاها و اقلام موردنیاز خود اقدام کنند.

بیرانوند افزود: مردم می توانند در روزهای پایانی سال و ایام نوروز مسایل و مشکلات به ویژه موارد تخلفات را به این اتحادیه های صنفی علاوه بر شماره تلفن 124 به ستاد خبری سازمان اطلاع دهند.