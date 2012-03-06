ایران :

دلایل ریزش مجلس هشتمی‌ها

برای تصدی ریاست صندوق تامین اجتماعی؛ کمیسیون اجتماعی مجلس برنامه‌های سعید مرتضوی را تایید کرد

با مشارکت 58 درصدی در انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد؛ جشن روس‌های پیروزی پوتین

تفاهم:

قیمت بالا رفت، عطش بازار بیشتر شد؛ بازار داغ خرید و فروش خودرو

رئیس مجلس شورای اسلامی: مجلس برای دولت بودجه دو ماهه می نویسد

روند صعودی قیمت نفت با شوک جدید ایران



تهران امروز:

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عدم واریز مازاد درآمد نفتی به خزانه خبر داد؛ تخلف 4 میلیارد دلاری دولت در دادگاه

انتقاد بی‌سابقه از گرانی و تورم شب عید؛ دولت با موج تذکر نمایندگان مجلس مواجه شد

آتش در بازار؛ با تلاش آتش‌نشانان حریق گسترده در قلب پایتخت مهار شد



جام جم :

ضیافت نوروزی تلویزیون برای کودکان

ازدواج موقت با 3 شرط ثبت می‌شود

رسانه‌ها در شوک انتخاب دوباره کفاشیان



جوان:

بار دیگر مسئولیت بر دوش منتخبین است؛ مجلس نهم با ریشه کنی مشکلات به اعتماد مردم پاسخ دهد

محسنی اژه‌ای خبر داد:‌ اعترافات تازه رئیس شعبه بانک ملی درباره فساد بانکی

یک موفقیت دیگر علمی؛ ایران انحصار صهیونیست‌ها در تولید داروی ام اس را شکست



حمایت:

سخنگوی قوه قضائیه: کاهش چشمگیر تخلفات انتخاباتی

کفاشیان رئیس ماند

افتتاح 40 پروژه در گیلان با حضور رئیس جمهور



خراسان:

با تصویب نمایندگان مجلس؛ گزارش واریز نشدن 4 میلیارد دلار درآمد نفتی به خزانه به قوه قضائیه ارسال می‌شود

اوباما: آمریکا و اسرائیل می‌دانند که ایران سلاح هسته‌ای ندارد

مصوبه مجلس درباره ازدواج مجدد مردان و شروط الزام به ثبت ازدواج موقت



دنیای اقتصاد:

دولت به گروه‌های پردرآمد پیشنهاد می‌کند؛ سه مدل برای انصراف یارانه‌ای

مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛ بخش مسکن در بودجه 91

رئیس مجلس خبر داد: بودجه سال آینده فعلاً‌ دو ماهه



شرق:

مجلس با تصویب ماده 22 لایحه حمایت از خانواده مجوز داد؛ ازدواج موقت بدون ثبت رسمی

انتقاد اوباما از تبلیغات جنگ طلبانه علیه ایران

بیشترین فروش در میان برندگان اسکار؛ رکورد تازه "جدایی" در آمریکا



فرهیختگان:

اعضای هیات رئیسه جدید فدراسیون انتخاب شدند؛ سربلندی فوتبال در آزمون استقلال

توقف عرضه بنزین آزاد منتفی شد

دادگاه بعدی اختلاس بزرگ 21 اسفند برگزار می‌شود



قدس:

افزایش قیمت نفت، اقدام‌های ضدایرانی را بی‌اثر کرد؛ اعتراض صریح اوباما به شکست تحریم‌ها

گشایش مجلس پس از اعلام نتایج، با خوش و بش‌‌هایی از جنس انتخابات

رهبر معظم انقلاب: مردم موثرترین و مهمترین نقش با در احیای فضای سبز کشور بر عهده دارند



کیهان:

شمارش آرا نهایی شد؛ مردم بار دیگر مجلس را به اصولگرایان سپردند

بهره برداری از 40 طرح بزرگ عمرانی در استان گیلان با حضور رئیس جمهور

تروریست‌ها در عراق 30 پلیس را کشتند

اوباما خطاب به صهیونیست‌ها: تنها نتیجه سخن گفتن از جنگ با ایران افزایش قیمت نفت است



ملت ما:

در گزارش کمیسیون اصل نود مجلس مطرح شد؛ تخلف مالی 6 میلیارد دلاری دولت

تاخیر 57 روزه کار دست دولت داد؛ بودجه دو دوازدهمی برای سال 91

در پی عدم تخصیص یارانه از سوی دولت؛ سبد کالای کارمندان منتفی شد



وطن امروز:

کفاشیان با پیشی گرفتن از قریب و محمدی، رئیس فدراسیون باقی ماند؛ خنده روی لب فوتبال

بازگشت به کرملین؛ ولادیمیر پوتین برای سومین بار رئیس جمهور روسیه شد

در تهران 50 کاندیدا به دور دوم راه یافتند؛ پایان شمارش آرا



همشهری:

تونل امیرکبیر پاییز 91 تکمیل می‌شود و به بزرگراه امام علی می‌پیوندد؛ دارآباد تا بازار بدون چراغ قرمز

پرونده تخلف دولت در بودجه 90 به قوه قضائیه رفت

کاشت نهال از سوی رهبر معظم انقلاب

