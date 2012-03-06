هدف از مخالفت اعراب با سوریه ضربه زدن به محور مقاومت و ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در این باره به نشستی در عربستان اشاره می کند و می نویسد: وزرای کشورهای حاشیه خلیج فارس که در نشستی در عربستان گردهم آمدند به سخنان میزبان (وزیر خارجه عربستان) گوش می دهند که سخنران دولت سوریه را دشمن مردم منطقه و مردم خود معرفی می کند.

در حالی که سعود الفیصل در صحبت های خود، "حرف از حق مردم سوریه در دفاع از خود" حرف می زند و تلاش می کند فعالیت های کشورهای عربی را در راستای فوق معرفی کند، اما نویسنده این گزارش، نظر بسیار متفاوتی درباره نیت اصلی آنها دارد.

آسوشیتدپرس می نویسد: آنچه که آنها در واقع شنیدند فراتر از ابراز نظرات آنها درباره بهار عربی بود. هر جا که در جهان عرب نا آرامی وجود دارد، رهبران عربستان و همپیمانان آنها در منطقه خلیج فارس تلاش می‎کنند که نفوذ ایران در خاورمیانه را کاهش دهند. در این راستا، آنها می خواهند حکومت یکی از بزرگترین هم پیمانان تاثیر گذار ایران را ساقط کنند.

"سامی الفرج" مدیر مرکز مطالعات استراتژیک در کویت می گوید: امروز تقریباً شما به هر کجا نگاهی بیندازید به نحوی مساله ایران در میان است. هر جا که شما ایران را داشته باشید، عربستان سعودی تلاش به رقابت با این کشور می کند.

نویسنده این مطلب می گوید: عربستان هم اکنون نقش یک پشتیبان همه جانبه از پادشاهی بحرین را ایفا می کند جایی که قیام اکثریت شیعه در آنجا بعنوان حرکتی در راستای توسعه منطقه نفوذ ایران تلقی شده است. ضمنا کشورهای حاشیه خلیج فارس وعده کمک هایی را به گروه حماس دادند تا آن را از گردونه نفوذ ایران خارج کنند.

ادعای فوق در حالی تکرار شده است که در چند سال اخیر، هر بار اعتراضی علیه تبعیض توسط مردم بحرین صورت گرفته، حکام تلاش کرده اند آن را به ایران نسبت دهند. طبق مکاتبات منتشر شده توسط ویکی لیکس، مقامات بحرینی در دیدار با مقامات آمریکایی به دروغ بودن این گفته ها اذعان داشته اند.

در ادامه این مطلب آمده است: سقوط رژیم بشار اسد در سوریه می تواند روابط گرم ایران را با این کشور از بین برده و نفوذ ایران را که از طریق عراق به سوریه تحت حاکمیت علوی ها ختم می شود و به آن "هلال شیعی" گفته می شود از بین ببرد و کریدوری جدید از عربستان سعودی تا اردن و سوریه را که تحت حاکمیت سنی‌ها خواهد بود ترسیم کند . این روند همچنین می تواند مانع کمک‌های ایران به نیروهای مقاومت در لبنان و جناح های ضد اسرائیلی شود و اقدام عربستان سعودی و دیگر همپیمانان نظیر قطر در ارسال اسلحه به شورشیان در سوریه گام بزرگ دیگری در برنامه جاه طلبانه کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تغییر شرایط خاورمیانه است.