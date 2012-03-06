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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۲۴

در راستای آگاه سازی/

همایش پیشگیری از بیماری های غیر واگیر در دامغان برگزار شد

همایش پیشگیری از بیماری های غیر واگیر در دامغان برگزار شد

دامغان - خبرگزاری مهر: همایش پیشگیری از بیماری های غیر واگیر خصوصا سرطان در سالن اجتماعات اداره بهزیستی این شهرستان برگزار شد.

زهرا اکبریان کارشناس تغذیه و سرحلقه بسیج جامعه پزشکی مرکز بهداشت دامغان، صبح روز سه شنبه در حاشیه برگزاری همایش پیشگیری از بیماری های غیر واگیر در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از برگزای این همایش را آگاه سازی داوطلبین، کارکنان بهداشتی و مربیان بهداشتب مدارس و خانواده ها در خصوص علت شناسی سرطان عنوان کرد.

وی گفت: با تغذیه سالم و تغییر شیوه زندگی و با افزایش مصرف میوه و سبزی و استفاده از مواد گیاهی در تمام وعده های غذایی می توان از بسیاری بیماریهای غیر واگیر خصوصاً سرطان پیشگیری کرد و یک زندگی سالم و شاداب را تجربه کنیم.

در این همایش از برگزیدگان مسابقه بهداشتی با عنوان سرطان و تغذیه، رابطین فعال در عرصه بهداشتی و مربیان بهداشت درمانگاه های دامغان به نحو شایسته ای تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 1552897

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