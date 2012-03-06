ملت ایران در انتخابات حملات دشمن را دفع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار عباس مطهری صبح سه شنبه در جلسه نهضت روشنگری که به همت کانون بسیج حقوقدانان گرمسار در سالن اجتماعات دادگستری این شهر برگزار شد، نفوذ عناصر بیگانه و استکبار جهانی در موضوعات ترور، جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی علیه ملت ایران را از راهبردهای همیشگی دشمن عنوان کرد و افزود: انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر ولی فقیه و هوشیاری روز افزون ملت بعد از 33 سال، برخلاف انتظار جهانی رشد فزاینده ای داشته است.

وی اظهار داشت: امروز ایران رتبه هفدهم اقتصادی جهان و رتبه 22 علمی جهان را داراست.

فرمانده سپاه ناحیه گرمسار در ادامه تصریح کرد: در مسائل امنیتی سرویس های جاسوسی جهان تسلیم ایران هستند که نمونه آن دستگیری و اعدام ریگی و در اختیارگیری پهباد آمریکایی نمونه ای از قدرت اطلاعاتی و امنیتی ایران است.

مطهری با اشاره به فرموده رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: ما در حال حاضر در شعب ابی طالب نیستیم بلکه در شرایط بدر و خییبر قرار داریم و دشمن تیر آخر خود را شلیک کرده لکن باید بدانیم انتخابات مجلس نهم بسیار مهم بود و پیامهای زیادی را به دنیا مخابره کرده است.

وی در پایان تصریح کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات به دشمن نشان داد که تحریم و تهدید دیگر بر ملت ما اثر ندارد و آنهایی که در صحنه ها هستند ترسی از رویارویی با دشمن در صحنه های مختلف ندارند.