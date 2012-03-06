67 کیلومتر مسیر ویژه وسایل حمل و نقل عمومی در مشهد ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امامی میبدی دوشنبه شب در سومین همایش تجلیل از اتوبوسرانان فاقد تصادف مشهدی اظهارکرد: با توجه به ساخت 18 کیلومتر مسیر ویژه تاکنون، با اجرای این طرح 85 کیلومتر مسیر ویژه ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: مشهد در بین دیگر شهرهای کشور کمترین میزان کشته را در حادثه های رانندگی به ثبت رسانده که با توجه به 3 میلیون جمعیت و 25 حجم زائر در سال آمار قابل توجهی است.

وی با اشاره به اینکه بین 30 تا 32 درصد از شهروندان برای سفرهای درون شهری از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنند اظهار داشت: با تدابیر اندیشیده شده در آینده ای نزدیک 75 درصد شهروندان برای سفرهای درون شهری از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده خواهند کرد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد ابراز امیدواری کرد: دو هزار راننده اتوبوس می توانند با مشاهده هرگونه رفتار ترافیکی ناصحیح درسطح شهر آن را به روسای خطوط اعلام کنند تا آنها به مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد گزارش دهند.