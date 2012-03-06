رشته تحقیقات آموزشی در دانشگاه محقق اردبیلی دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، جبرائیل رزمجو قبل از ظهر سه شنبه در جمع دانشجویان این دانشگاه عنوان کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ایجاد 24 رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موافقت کرد که این دانشگاه نیز از این موضوع بهره مند می شود.

به گفته وی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی در ایجاد رشته های مقطع کارشناسی در دانشگاههای کشور، دایر کردن رشته تحقیقات آموزشی در دانشگاه محقق اردبیلی جزء این رشته ها است.

همچنین ایستگاه عکس، اسکیس و راندو در دانشگاه محقق اردبیلی افتتاح شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم افتتاح این نمایشگاه عنوان کرد: نمایشگاه به منظور توجه به بناهای تاریخی و احیای فرهنگ گردشگری و مرمت آثار فرسوده، فرهنگی و تاریخی شهر اردبیل برپاشده است.

وی اظهار امیدواری کرد: با برپایی این گونه نمایشگاهها، علاوه بر شناساندن مراکز تاریخی به فرهنگ سازی و اقبال عمومی بیش از پیش توجه شود.

رزمجو از برگزاری همایش در قالبهای سخنرانی، اهدای تندیس و جوایز در کنار این نمایشگاه با حضور نمایندگان شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی ایران و استان اردبیل خبر داد.

این نمایشگاه به همت گروه مهندسی معماری دانشگاه محقق اردبیلی و همکاری دانشگاههای آزاد اسلامی اردبیل و مشگین شهر و غیرانتفاعی سبلان بر پا شده است.





