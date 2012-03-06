نانوساختارهایی با کاربرد در صنایع هوا و فضا تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، نانو تکنولوژی فهم و به کارگیری خواص جدیدی از مواد و سیستمهایی در ابعاد نانو متر است که اثرات فیزیکی جدیدی از خود نشان می دهند. این فناوری یک دانش میان رشته ای است که در زمینه های پزشکی، دارو سازی، دامپزشکی، زیست شناسی، فیزیک کاربردی، مهندسی مواد، شیمی ابر مولکول و مهندسی مکانیک، مهندسی برق و مهندسی شیمی کاربرد دارد.

با توجه به اهمیت مواد نانو سایز و نانو ساختار و مواد کامپوزیت، تنوع و قابلیت فرایند متالورژی پودر در تولید قطعات صنعتی و مواد حسگر، پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژیهای نو سازمان علیم و صنعتی ایران اقدام به راه اندازی آزمایشگاه مواد نانو ساختار، کامپوزیت و متالورژی پودر (2NCPM) کردند.



هدف توسعه فناوری آلیاژهای جاذب هیدروژن، آلیاژهای حسگر و کاتالیستها و قطعات متالورژی پودر از اهداف راه اندازی این آزمایشگاه است.



این آزمایشگاه مجهز به آسیاب پر انرژی، مخلوط کن توربولا، محفظه های اتمسفر کنترل، پنج خلاء، محفظه خلاء بالا و پرس دو محوره و تک محوره، کوره های اتمسفر کنترل و برنامه پذیر تا هزار و 400 درجه است.



با استفاده از این تجهیزات امکان سنتز مواد و آلیاژهای بسیار همگن نانو ساختار، نانو کامپوزیت ها و مواد مغناطیسی و ساخت نمونه و قطعات پودری برای محققان فراهم می شود. این مواد کاربردهای فراوانی در تولید وسایل الکترونیکی و تجهیزات هوا فضا دارند.



اکثر تجهیزات این آزمایشگاه توسط اعضای هیئت علمی پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژیهای نو پژوهشهای علمی و صنعتی ایران طراحی و ساخته شده است. این آزمایشگاه قابلیت ارائه خدمات پژوهشی به مراکز علمی کشور و پژوهشگران فعال در این زمینه را دارد.