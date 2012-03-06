به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش داد: به منظور‌تامین نیازهای مردمی و در‌ آستانه سال جدید، بانک‌مرکزی از طریق شعب منتخب بانکهای ملی ایران (30 شعبه در تهران و امور شعب استانها)، اقتصاد نوین و کار‌آفرین ( 30شعبه در سطح شهر تهران) اسکناس نو توزیع می‌کند و این اقدام تا پایان اسفندماه ادامه خواهد یافت.



اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی همچنین به بانکهای فوق تاکید کرده است علاوه بر درج اسامی شعب ، نشانی، شماره تماس شعب منتخب خود‌ در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مربوطه ، بر حسن اجرای امور نیز نظارت کافی داشته باشند.