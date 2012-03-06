  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۰۷

بانک مرکزی :

توزیع اسکناس نو از فردا آغاز می‌شود

توزیع اسکناس نو از فردا آغاز می‌شود

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: توزیع اسکناس ‌نو از روز چهارشنبه 17 اسفندماه سالجاری آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش داد: به منظور‌تامین نیازهای مردمی و در‌ آستانه سال جدید، بانک‌مرکزی از طریق شعب منتخب بانکهای ملی ایران (30 شعبه در تهران و امور شعب استانها)، اقتصاد نوین و کار‌آفرین ( 30شعبه در سطح شهر تهران) اسکناس نو توزیع می‌کند و این اقدام تا پایان اسفندماه ادامه خواهد یافت.

اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی همچنین به بانکهای فوق تاکید کرده است علاوه بر درج اسامی شعب ، نشانی، شماره تماس شعب منتخب خود‌ در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مربوطه ، بر حسن اجرای امور نیز نظارت کافی داشته باشند. 

کد مطلب 1552906

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها