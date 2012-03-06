منابع طبیعی را با کارهای پلیسی نمی توان حفاظت کرد

حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید از مردم برای حفاظت از عرصه های طبیعی مشارکت بگیریم و برای دستیابی به این هدف باید نفع مرتع و عرصه بخود مردم بازگردد.

وی اظهار داشت: باید با اجرای طرح های مرتعداری، جنگلداری و آبخیزدرای نفع منابع طبیعی به مردم بازگردد.

وی عنوان کرد: طرح آبخیزدرای خوب و بصورت الگویی در استان در دست اجراست.

سلامتی ظرفیت تولید نهال را در استان پنج میلیون اصله اعلام کرد و گفت: بخشی از این از طریق بخش خصوصی و بخشی دیگر از طریق بخش دولتی تولید می شود.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان درباره اطفای حریق بیان داشت: تجهیز منابع طبیعی به وسایل اطفای حریق از جمله اقدامات است.

وی بیان داشت: ایجاد پایگاه اطفای حریق زمینی در کلاله و گالیکش و ایجاد پایگاه هوایی و زمینی اطفای حریق شمال کشور در گرگان از دیگر اقدامنات است.

گلستان بیش از 453 هزار هکتار عرصه های جنگلی دارد.