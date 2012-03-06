احمد رسولی‌نژاد، معاون حقوقی وزارت ورزش و جوانان در خصوص نحوه برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال و انتخاب کفاشیان و همچنین هشدار سازمان بازرسی کل کشور به برگزاری این انتخابات ضمن بیان مطلب فوق گفت: طبق اصل 174 قانون اساسی براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضاییه تشکیل شده است.

وی افزود: در ماده 10 قانون بازرسی کل کشور وزیر یا مسئول دستگاه مربوطه موظف است حداکثر ظرف 10 روز از دریافت گزارش سازمان بازرسی اقدامات لازم را انجام داده و نتیجه را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برساند و سازمان نیز موظف است تا حصول نتیجه نهایی موضوع را پیگیری کند.

وی ادامه داد: در این خصوص چند نکته حائز اهمیت است اول اینکه طبق اصل 57 قانون اساسی که مربوط به تفکیک قواست سازمان بازرسی زیرمجموعه قوه قضاییه بوده و هیچ ارتباطی با قوه مجریه و در واقع با دولت ندارد بنابراین اظهاراتی که در این مورد در خصوص دخالت دولت در انتخابات فدراسیون دولت توسط برخی از افراد می‌شود به هیچ وجه صحیح نیست چون دولت نمی‌تواند در کار زیرمجموعه قوه قضاییه دخالت کند.

رسولی‌نژاد تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور طبق قانون خودش را محق می‌داند که دستگاه‌ها و موسساتی را که به شکلی از کمک‌های دولت استفاده می‌کنند را مورد بازرسی قرار دهد و بر کار آنها نظارت کند، به همین دلیل در امور مربوط به فدراسیون‌‍ها ورود می‍کند. ممکن است فدراسیون فوتبال بگوید که ما برخلاف سایر فدراسیون‌ها در تعریفی که در اساسنامه خود داریم چون در اساسنامه همه فدراسیون‌ها قید شده نهاد عمومی غیردولتی اما در اساسنامه فدراسیون فوتبال قیدشده که نهاد غیردولتی و کلمه عمومی حذف شده اما براساس قانون سازمان بازرسی کل کشور نهادهای غیردولتی نیز که از کمک‌های دولت استفاده می‌کنند نیز مشمول قوانین سازمان بازرسی کل کشور می‌شوند.

معاون حقوقی وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: طبق مواد 11 و 12 در تعریف موسسات عمومی غیردولتی به صراحت از فدراسیون‌ها به عنوان موسسات عمومی غیردولتی نام برده شده و هیچ فدراسیونی را به طور جداگانه مورد بررسی قرار نمی‌دهد بلکه کل فدراسیون‌ها را ذکر می‌کند. نکته دوم اینکه در ماده یک اساسنامه فدراسیون فوتبال ذکر شده که با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و رعایت قوانین مربوطه، استدلال سازمان بازرسی کل کشور از قوانین مربوطه یعنی آنچه مربوط به قوانین کشور ایران است که به سازمان بازرسی کل کشور اجازه ورود و رسیدگی را می‌دهد.

معاون حقوقی وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: بنابراین ورود سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص کاملا قانونی است و دخالت این سازمان به معنای ورود دولت نیست و مستقل از دولت است. به عنوان مثال طی سال‌های گذشته نیز سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی و ممنوعیت استفاده از نیروهای بازنشسته نیز وارد عمل شده است.

وی با بیان اینکه طبق مواردی که به آن اشاره کرده فدراسیون‌ها نیز ملزم به رعایت قوانین سازمان بازرسی کل کشور هستند، خاطر نشان کرد: این موضوع که طرح شده که سازمان بازرسی کل کشور به هرمیزانی که یک نهاد و یا موسسه از کمک‌های مالی دولت استفاده کند خود را مستحق اعمال قانون در آن نهاد یا موسسه ویا فدراسیون می‌داند چه این کمک مالی یک درصد باشد چه 99 درصد بنابراین در این خصوص میزان کمک مالی دولت مطرح نیست.

رسولی‌نژاد تاکید کرد: ما زمانی می‌توانیم بگوییم که فدراسیون‌های ما مستقل هستند که از امکانات، اماکن ورزشی و کمک‌های دولت استفاده نکنند و خودشان در این موارد مستقل باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که حالا که کفاشیان رای آورده وزارت ورزش و جوانان اقدامی در خصوص گرفتن مجوز از هیئت دولت نمی‌کند، تاکید کرد: اگر ما بخواهیم برای یک بازنشسته در فدراسیون‌ها ورزشی اقدامی در خصوص گرفتن مجوز انجام دهیم با اعتراض سایر بازنشسته‌ها مواجه می‌شویم که به دلیل این قانون از ادامه فعالیت در فدراسیون‌های خود منع شدند مانند یزدانی خرم.

رسولی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که با این دلایل چرا وزیر ورزش در مجمع عمومی انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت کرده و آیا این موضوع به معنای قانونی بودن و رسمی بودن این انتخابات نیست، تاکید کرد: عباسی رئیس مجمع است و با توجه به فضایی که طی این مدت در خصوص دخالت ورزش در انتخابات فدراسیون فوتبال از درون مجلس و رسانه مطرح شده بود، وزارت ورزش و جوانان را طی چند هفته اخیر تحت فشار سنگینی قرار داده بود بنابراین اگر وزیر ورزش در انتخابات شرکت نمی‌کرد بهانه‌ای برای این دسته از نمایندگان و رسانه‌ها می‌شد که وزارت ورزش و جوانان دخالت کرده است. ما نمی‌خواستیم اتفاقات زمان علی آبادی و دادکان تکرار شود، در واقع وزیر ورزش در این خصوص تدبیر کرد.

وی در همین خصوص افزود: اگر ما می خواستیم طبق قانون بازرسی کل کشور دو نفر از کاندیداها را کنار بگذاریم، مطرح می‌شد که وزارت ورزش و جوانان در انتخابات فدراسیون فوتبال مستقیم ورود کرده وگرنه طبق قوانین فیفا برگزاری انتخابات با یک کاندیدا منع قانونی نداشت.

رسولی نژاد در پاسخ به این پرسش که با توجه به انتخاب کفاشیان حالا چه اتفاقی می افتد، گفت: کفاشیان به احترام قانون و منافع ملی یا نباید از ابتدا کاندیدا می‌شد و حالا که انتخاب شده اگر سازمان بازرسی کل کشور بخواهد پرونده انتخابات فدراسیون فوتبال را به قوه قضاییه ارجاع داده و از کفاشیان برای رعایت نکردن قانون شکایت کند کار عاقلانه این است که استعفا دهد تا انتخابات تجدید شود، چون این موضوع از تبعات احتمالی برای فوتبال ایران جلوگیری خواهد کرد. در آن صورت این اقدام کفاشیان مانند اقدام خیلی افراد از فدراسیون‌های مختلف خواهد بود که به دلیل احترام به قوانین کشور و حفظ منافع ملی استعفا دادند و از سمت خود کناره گیری کردند.

معاون حقوقی وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: در صورت ارجاع پرونده انتخابات فدراسیون فوتبال به قوه قضاییه این پرونده در دادگستری ارجاع داده خواهد شد و به دیوان عدالت اداری ارجاع داده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان در خصوص مسئله پیش آمده بین سازمان بازرسی کل کشور و انتخابات فدراسیون فوتبال ورود نخواهد کرد، تاکید کرد: وزارت ورزش و جوانان طبق قانون قبل از ثبت نام کاندیداهای انتخابات فدراسیون فوتبال این موضوع را اعلام کرده بود و مسئولان فدراسیون و همچنین کاندیداها از قوانین این سازمان اطلاع داشتند.

رسولی نژاد با اشاره به اینکه ما در این خصوص نمی توانستیم در آن زمان مانع از ثبت نام کاندیداها بشویم، تاکید کرد: کلیه مراحل انتخابات فدراسیون فوتبال از جمله انتخاب ناظرین و شمارندگان آرا را دوستان خودشان در مجمع فدراسیون فوتبال انجام دادند.

وی تاکید کرد: نتیجه انتخابات فدراسیون فوتبال نشان داد که وزارت ورزش و جوانان در خصوص کاندیداها جانبدارانه عمل نکرد.