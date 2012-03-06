115 واحد صنفی متخلف در کهگیلویه پلمپ شدند

عین الله اخوان به خبرنگار مهر گفت: در این مدت یک هزارو 322 تخلف کشف شده و متخلفین به پرداخت بیش از 180 میلیون تومان محکوم شده اند.

رئیس مجمع امور صنفی شهرستان کهگیلویه بیان داشت: طی این مدت بیش از 11 هزار و 300 شکایت مردمی هم به این مجمع ارسال شده و مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: لازم است مردم هرگونه تخلف صنفی را به واحد بازرسی گزارش کنند و تلفن 124 به صورت شبانه روزی آماده دریافت هر گونه شکایت از تخلفات صنفی است.

نمایشگاه بهاره عرضه کالا در دهدشت افتتاح شد

رئیس مجمع امور صنفی شهرستان کهگیلویه همچنین از آغاز به کار نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در شهر دهدشت خبر داد.

اخوان گفت: بیش از 100 غرفه عرضه کالا توسط تولیدکنندگان داخل و خارج استان در این نمایشگاه بهاره برپا شده است.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه 10 روزه اقلامی همچون مرغ، گوشت قرمز، ماهی، میوه، مواد پروتئینی، تنقلات، آجیل و خشکبار، کیف، کفش، پوشاک و... با پنج الی 12 درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود.