هزینه تعمیرات اتوبوس ها در مشهد 25 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خجسته دوشنبه شب در همایش تجلیل از اتوبوسرانان فاقد تصادف در مشهد اظهارکرد: برگزاری کلاس های متعدد در زمینه های کنترل استرس و خشم و کلاس های توجیهی و آموزشی برای علائم رانندگی در این امر بسیار موثر بوده است.

وی تصریح کرد: بازدید رانندگان از مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد، برنامه ریزی های مناسب توسط مدیران خطوط، شناسایی ماشین های صدمه دیده و بهسازی آنها و ایجاد پایانه های درون شهری و خطوط جدید از دیگر برنامه های این سازمان بوده است.

خجسته اظهارداشت: از جمله دیگر این خدمات می توان به شناسایی نقاط حادثه خیز توسط نماینده سازمان اتوبوسرانی در مرکز کنترل ترافیک و استفاده از دوربین های ثبت سرعت درسطح شهر اشاره کرد.

وی افزود: افزایش خطوط واحد و برنامه ریزی برای کاهش تصادفات و ارتقاء فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی از برنامه های این سازمان در سال 91 است.

شایان ذکر است؛ در این همایش از 144 نفر از اتوبوسرانانی که هیچگونه تصادفی را به ثبت نرساندند تقدیر شد.