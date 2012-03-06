تایلندی ها انصراف دادند/ رقابت دانشگاه آزاد و اندونزی در دیدار افتتاحیه

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از تایلندیها آمادگی خود را برای اعزام دو تیم به مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش اعلام کرده بودند با این حال آنها از شرکت در مسابقات حتی با یک تیم انصراف دادند. در غیاب تایلند، مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش از امروز سه شنبه با حضور سه تیم از ایران، دو تیم از قزاقستان و یک تیم از اندونزی آغاز شد.
نشست فنی تیمهای شرکت کننده در چهارمین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش دوشنبه شب در محل برگزاری این رقابتها برگزار شد که طی آن بازیکنان تیمهای شرکت کننده و داوران حاضر معرفی شدند و قوانین مربوط به برگزاری مسابقات نیز تشریح شد.
همچنین درنشست فنی مسابقات، برنامه مربوط به برگزاری دیدارها مشخص شد. بر این اساس چهارمین دوره رقابتهای تور آسیایی والیبال ساحلی کیش از امروز با دیدار افتتاحیه آغاز میشود. این دیدار میان دو تیم دانشگاه آزاد و اندونزی برگزار میشود. مناطق آزاد کیش و کرمان موتور نیز دو تیم دیگر ایران در این رقابتها هستند که به مصاف نمایندگان قزاقستان میروند.
چهارمین دوره مسابقات تورآسیایی والیبال ساحلی کیش به مدت سه روز پیگیری میشود. برای این رقابتها 20 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.
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