تایلندی ها انصراف دادند/ رقابت دانشگاه آزاد و اندونزی در دیدار افتتاحیه

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از تایلندی‎ها آمادگی خود را برای اعزام دو تیم به مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش اعلام کرده بودند با این حال آنها از شرکت در مسابقات حتی با یک تیم انصراف دادند. در غیاب تایلند، مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش از امروز سه شنبه با حضور سه تیم از ایران، دو تیم از قزاقستان و یک تیم از اندونزی آغاز شد.

نشست فنی تیم‎های شرکت کننده در چهارمین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش دوشنبه شب در محل برگزاری این رقابت‎ها برگزار شد که طی آن بازیکنان تیم‏های شرکت کننده و داوران حاضر معرفی شدند و قوانین مربوط به برگزاری مسابقات نیز تشریح شد.

همچنین درنشست فنی مسابقات، برنامه مربوط به برگزاری دیدارها مشخص شد. بر این اساس چهارمین دوره رقابت‏های تور آسیایی والیبال ساحلی کیش از امروز با دیدار افتتاحیه آغاز می‏شود. این دیدار میان دو تیم دانشگاه آزاد و اندونزی برگزار می‎شود. مناطق آزاد کیش و کرمان موتور نیز دو تیم دیگر ایران در این رقابت‏ها هستند که به مصاف نمایندگان قزاقستان می‎روند.

چهارمین دوره مسابقات تورآسیایی والیبال ساحلی کیش به مدت سه روز پیگیری می‏شود. برای این رقابت‏ها 20 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.