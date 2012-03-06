هزینه آزمون آیلتس گران شد/ داوطلبان موظف به پرداخت مابه التفاوت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش شهریه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریالی این آزمون پس از بررسی‌های صورت گرفته و محاسبه هزینه‌های برگزاری آزمون تعیین شده است.

بنابراین داوطلبانی که قبلاً ثبت‌نام کرده‌اند و تاریخ آزمون آنان بر اساس پروفایل از ماه مارچ به بعد است (به جز داوطلبان آزمون ۱۸ و ۲۵ فوریه که به دلیل عدم برگزاری به مارچ منتقل شدند) باید نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت که در پروفایل آنان مشخص شده، اقدام کنند.

داوطلبانی که تمایل به پرداخت مبلغ فوق را نداشته باشند، می‌توانند از شرکت در آزمون اعلام انصراف کنند اما داوطلبانی که مبلغ مابه‌التفاوت را پرداخت نکرده اند نمی توانند در آزمون شرکت کنند.

به گزارش مهر، پیش از این هزینه آزمون در مرکز آیلتس ایران ۳ میلیون ریال و در مرکز آیلتس تهران و دانشگاه آزاد اسلامی ۲ میلیون ۵۵۰ هزار ریال بوده است.

در حال حاضر سه مرکز "آیلتس ایران"، "آیلتس تهران" و "دانشگاه آزاد اسلامی" مجوز بین المللی و تاییدیه سازمان سنجش آموزش کشور (به عنوان تنها مرجع صادر کننده مجوز و ناظر بر برگزاری آزمون های بین المللی در ایران) را اخذ کرده اند.

فعالیت های سایر مراکزی که در این رابطه برای برگزاری آزمون آیلتس در جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند فاقد اعتبار و غیرقانونی است و سازمان سنجش آموزش کشور فعالیت های سه مرکز اعلام شده را مورد نظارت و بررسی مکرر قرار می دهد.