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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۵۴

جعفری نسب در گفتگو با مهر:

90 کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف شد

90 کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف شد

قزوین- خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف 90 کیلوگرم تریاک در یک اقدام پلیسی خبر داد.

سردار مسعود جعفری ‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین با انجام اقدامات اطلاعاتی از تشکیل یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر در قزوین مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی یادآورشد: این ماموران با تکمیل اطلاعات از موعد ورود محموله ‌ای از مواد مخدر از بندرعباس به قزوین توسط این باند مطلع و محورهای ارتباطی استان را تحت کنترل دقیق قرار دادند.

فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین عنوان کرد: در این اقدام ماموران موفق شدند کامیون محموله مواد مخدر و سواری پراید حامل قاچاقچیان را شناسایی و در اقدامی هوشیارانه هر دو دستگاه خودرو را متوقف کنند.

جعفری ‌نسب تصریح کرد: در این اقدام چهار قاچاقچی اعضای باند دستگیر و در بازرسی از کامیون خاور 90 کیلوگرم تریاک جاسازی شده کشف و ضبط شد.

وی بیان کرد: تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه دارد.

کد مطلب 1552916

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