90 کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف شد

سردار مسعود جعفری ‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین با انجام اقدامات اطلاعاتی از تشکیل یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر در قزوین مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.



وی یادآورشد: این ماموران با تکمیل اطلاعات از موعد ورود محموله ‌ای از مواد مخدر از بندرعباس به قزوین توسط این باند مطلع و محورهای ارتباطی استان را تحت کنترل دقیق قرار دادند.



فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین عنوان کرد: در این اقدام ماموران موفق شدند کامیون محموله مواد مخدر و سواری پراید حامل قاچاقچیان را شناسایی و در اقدامی هوشیارانه هر دو دستگاه خودرو را متوقف کنند.



جعفری ‌نسب تصریح کرد: در این اقدام چهار قاچاقچی اعضای باند دستگیر و در بازرسی از کامیون خاور 90 کیلوگرم تریاک جاسازی شده کشف و ضبط شد.



وی بیان کرد: تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه دارد.