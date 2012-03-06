چهره روسیه پس از انتخابات در رسانه های غربی/ مخالفان پررنگ، موافقان کم رنگ

درحالی که روز گذشته مسکو شاهد برگزاری دو تظاهرات مختلف از سوی موافقان و مخالفان پوتین بود، رسانه های غربی با پررنگ کردن تظاهرات مخالفان به پوشش گسترده آن پرداختند.

در همین رابطه رویترز امروز سه شنبه در گزارشی با اشاره به تجمع مخالفان دولت روسیه در خیابان های مسکو و برگزاری تظاهرات از سوی آنها از بازداشت 500 ننفر از معترضین گزارش داد.

این خبرگزاری به همراه دیگر رسانه های جهان غرب روز گذشته و حتی در روز برگزاری انتخابات از انجام تقلب در انتخابات ریاست جمهوری روسیه سخن می گفتند.

رویترز امروز با پوشش گسترده خبر تظاهرات روز گذشته مخالفان پوتین در مسکو با اشاره به پیروزی پوتین با کسب 64 درصد آرای مواخذه نوشت : به گفته رهبران مخالفین ریاست جمهوری پوتین، روز گذشته در حدود 20 هزار نفر از مخالفین در خیابان های مسکو دست به تظاهرات زدند که این اقدام معترضین با واکنش پلیس مواجه شد.

کشورهای غربی که در حال حاضر روسیه را یکی از موانع مهم در تحقق خواسته هایشان در خاورمیانه بویژه در سوریه می دانند تلاش می کنند تا با ناآرام نشان دادن روسیه و همچنین پررنگ کردن تحولات داخلی آن و اعلام اینکه روسها خواستار حکومت فعلی خود نیستند، این کشور را ناآرام جلوه دهند.

در همین رابطه دیگر رسانه های غربی همچون آسوشیتدپرس و سی.ان.ان، نیز با پوشش خبر تظاهرات روز گذشته اعلام کردند : روز گذشته 20 هزار نفر از معترضین به نتایج انتخابات در مسکو دست به تظاهرات زدند که پلیس با حمله به آنها بین 500 تا یک هزار نفر از معترضین را بازداشت کرد.

اما رسانه های روسی به نقل از پلیس این کشور اعلام کردند : روز گذشته 14 هزار نفر از مخالفین در مسکو دست به تظاهرات زدند که پلیس 250 نفر از آنها را بازداشت کرد.

در همین رابطه "مایکل مک فال" سفیر امریکا در روسیه، در مداخله ای آشکار با انتقاد از بازداشت مخالفان، آزادی بیان را یک ارزش بین المللی دانست.