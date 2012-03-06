قتل خواهر 18 ساله به خاطر سوء ظن

به گزارش خبرنگار مهر، راز این جنایت دوم بهمن ماه سال 88 به پلیس اطلاع داده شد. ماموران پس از حضور در محل جنایت در پیشوای ورامین با جسد فرناز 18 ساله روبرو شدند. نخستین بررسی ها نشان داد دختر جوان بر اثر خفگی جان باخته است.

در ادامه برادر 20 ساله مقتول به نام بهروز به اتهام قتل دستگیر شد و در جریان بازجوئیها گفت: مدتی بود به رفتار خواهرم مشکوک شده بودم. تصور می کردم او به شوهرش خیانت کرده و با مرد غریبه ای ارتباط دارد. روز حادثه بر سر این موضوع با هم درگیر شدیم. در یک لحظه عصبانی شده و با دستمال جلوی دهانش را گرفتم. وقتی به خودم آمدم متوجه شدم فرناز دیگر نفس نمی کشد.

پس از اعتراف متهم و بازسازی صحنه قتل از سوی او پرونده با صدور کیفرخواست برای محاکمه به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

صبح دیروز جلسه محاکمه متهم به ریاست قاضی اصغر عبداللهی برگزار شد. در ابتدای جلسه نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست برای متهم درخواست مجازات قانونی کرد.

سپس اولیای دم مقتول با حضور درجایگاه از خون دختر خود گذشته و رضایتشان را اعلام کردند.

متهم نیز پس از تفهیم اتهام ، با قبول آن گفت: من به خاطر سوءظن خواهرم را کشتم. روز حادثه او شروع به داد و فریاد کرد و من می خواستم او را ساکت کنم. قصد کشتن خواهرم را نداشتم و این اتفاق در یک لحظه رخ داد. در این مدت عذاب وجدان یک لحظه رهایم نمی کند.

قضات دادگاه با توجه به رضایت اولیای دم به جنبه عمومی جرم رسیدگی کرده و پسر جوان را به زندان محکوم کردند.