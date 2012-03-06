شیلات شهرستان فیروزکوه سامانه حمایتی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، روح ‏الله درویش خضری عصر دوشنبه در جلسه ستاد بهره ‏وری آب شهرستان فیروزکوه افزود: نبود سامانه حمایتی شیلات سبب نارضایتی بهره ‏برداران این بخش شده است.

وی گفت: بخشی از تأمین برق سامانه شیلات شهرستان فیروزکوه در زمینه پمپاژ و برگشت آن با مشکل رو‌بروست و جهاد کشاورزی هم اعلام کرده که باید این سامانه مکانیزه شود و اجرای این طرح هم مصرف برق زیادی را می ‏طلبد.

این مسئول ادامه داد: در مواردی برای آن که از ضرر کشاورزان جلوگیری به عمل آید، وزارت نیرو اعلام کرده که تحقیقاتی برای بهره ‏برداران در نظر گرفته شود.

وی عنوان کرد: اداره آب بر اساس پروانه بهره ‏برداری چاه از بهره‏برداران این بخش هزینه دریافت می‏کند.

درویش خضری با بیان اینکه بهره برداران شیلات بر اساس مقدار آب و امکاناتی که در اختیار دارند، محصول تولید می ‏کنند، افزود: بهره ‏برداران باید یک ماه قبل از اتمام اعتبار پروانه های چاه اعلام کنند تا تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شود.

وی یادآور شد: در مجموع 36 پرونده مربوط به بهره ‏برداران بدون پروانه تمدید شده تا نیمه نخست سال جاری مشغول به فعالیت و پیگیری امور مربوط به کسب پروانه است و از این تعداد 12 واحد نمی توانند از یارانه برخوردار باشند و باید نسبت به تمدید پروانه یا گرفتن پروانه قانونی جدید اقدام کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه اظهار داشت: در مزارع پرورش ماهیان سرد آبی شرایط باز گرداندن آب به چرخه مصرف مجدد برای مصارف کشاورزی وجود دارد.

فیروزکوه رتبه نخست استان در زمینه تولید آبزیان است

وی با اشاره به اینکه پنج مجموعه شیلات در حال مکانیزه سازی و بهینه ‏سازی مصرف برق، آب و ... هستند، اضافه کرد: در زمینه تولید آبزیان توانسته ‏ایم رتبه نخست را در استان تهران کسب کنیم.

درویش خضری گفت: در زمینه شناسنامه ‏دار کردن اراضی در استان تهران، شهرستان فیروزکوه مقام نخست را کسب کرده که پنج هزار و 890 نفر در این طرح شرکت کردند که برای اراضی آنها شناسنامه صادر شده است.