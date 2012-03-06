یک میلیارد تومان برای خرید گوشت شب عید در گلستان هزینه شد

ناصر فخرموحدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با این مبلغ، 120 تن گوشت به نرخ دولتی خریداری شد و کار توزیع آن از شنبه هفته آینده آغاز می شود.

وی اظهار داشت: هر کیلوگرم گوشت قرمز به قیمت 92 هزار ریال و مرغ به قیمت سه هزار و 50 تومان عرصه می شود.

وی عنوان کرد: علاوه بر این برپایی، نمایشگاه های فروش بهاره نیز در استان انجام شد که در مجموع هشت نمایشگاه در سطح استان دایر می شود.

فخرموحدی عنوان کرد: این نمایشگاهها دارای 800 غرغه بوده که اقلام موردنیاز مردم را تامین می کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان بیان داشت: علاوه بر این 500 غرفه فروش فوق العاده نیز در سطح استان دایر می شود.