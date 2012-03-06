13 نمایشگاه فروش بهاره در کردستان آغاز به کار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه با حضور فرماندار سنندج، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و برخی از دیگر مسئولان استان نمایشگاه فروش بهاره در شهر سنندج افتتاح شد که همزمان با این مهم 12 نمایشگاه دیگر در سراسر استان گشایش یافت.

این نمایشگاه با هدف تنظیم بازار و کمک به اقشار آسیب پذیر در جامعه و برای کنترل قیمت ها در بازار هر ساله در استان کردستان به مناسبت نزدیک شدن سال جدید برگزار می شود که در سال جاری این نمایشگاه با غرفه های بیشتر و عرضه کالاهای متنوعی برپا شده است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کردستان در مراسم افتتاح نمایشگاه عرضه بهاره سنندج اظهار داشت: در تمام شهرستان های استان در قالب 13 نمایشگاه با 800 غرفه محصولات و اقلام اساسی و مورد نیاز مردم شامل میوه، شکر، روغن و برنج توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان ارائه می شود.

سیروس شاه غیبی بیان کرد: با توجه به جمعیت سنندج و با هدف دسترسی بهتر مردم به اقلام و کالاهای اساسی چهار نمایشگاه واقع در محل دائمی نمایشگاه های سنندج، فیض آباد، حاجی آباد و بهاران برپا شده است و کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه با 10 تا 20 درصد تخفیف به فروش می رسد.

وی یادآور شد: همزمان در سراسر استان کردستان 13 نمایشگاه بهاره از 15 تا 25 اسفند ماه در دو نوبت صبح و عصر برای بازدید عموم دائر است.

در ادامه مراسم گشایش نمایشگاه عرضه بهاره در سنندج، مسئولان از غرفه های دائر شده بازدید کردند و قیمت های ارائه شده بر روی محصولات را کنترل کردند.