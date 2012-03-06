30 هزار و500 دانشجو به سرزمین وحی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام فقیهی شامگاه دوشنبه در گردهمایی دانشجویان اعزامی استان اردبیل به مکه مکرمه عنوان کرد: از استان اردبیل 460 دانشجو و 60 استاد دانشگاه در قالب چهار کاروان به سرزمین وحی اعزام خواهندشد.

وی از اعزام 500 روحانی به همراه دانشجویان برای مدیریت و ارائه آموزشهای مختلف به دانشجویان اعزامی خبرداد و اعلام کرد: وام و تسهیلات نیز به دانشجویان عمره گزار اعطا می شود.

به گفته رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاههای کشور، زمان دقیق پرواز دانشجویان به سرزمین وحی از طریق سازمان حج و زیارت به دانشجویان اعزامی اعلام خواهد شد.

اجرای سرود، مناجات خوانی و پخش کلیپ از دیگر برنامه های این مراسم بود.



