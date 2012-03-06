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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۳

فقیهی خبر داد:

30 هزار و500 دانشجو به سرزمین وحی اعزام می شوند

30 هزار و500 دانشجو به سرزمین وحی اعزام می شوند

اردبیل- خبرگزاری مهر: رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاههای کشور گفت:30 هزار و500 نفر از دانشجویان کشور در قالب 250 کاروان اواخر اسفند ماه امسال و اوایل فروردین سال آینده به سرزمین وحی اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام فقیهی شامگاه دوشنبه در گردهمایی دانشجویان اعزامی استان اردبیل به مکه مکرمه عنوان کرد: از استان اردبیل 460 دانشجو و 60  استاد دانشگاه در قالب چهار کاروان به سرزمین وحی اعزام خواهندشد.

وی از اعزام 500 روحانی به همراه دانشجویان برای مدیریت و ارائه آموزشهای مختلف به دانشجویان اعزامی خبرداد و اعلام کرد: وام و تسهیلات  نیز به دانشجویان عمره گزار اعطا می شود.

 به گفته رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاههای کشور، زمان دقیق پرواز دانشجویان به سرزمین وحی از طریق سازمان حج و زیارت به دانشجویان اعزامی اعلام خواهد شد.

اجرای سرود، مناجات خوانی و پخش کلیپ از دیگر برنامه های این مراسم بود.

 

کد مطلب 1552925

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