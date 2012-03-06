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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۵

نمایشگاه رسانه های دیجیتال کشور در ایلام آغاز به کار کرد

نمایشگاه رسانه های دیجیتال کشور در ایلام آغاز به کار کرد

ایلام - خبرگزاری مهر: اولین نمایشگاه سراسری رسانه های دیجیتال در مجتمع فرهنگی هنری اداره ارشاد اسلامی استان ایلام آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام صبح سه شنبه در حاشیه آغاز به کار این نمایشگاه اظهار داشت: در این نمایشگاه، مراکز و موسسات رسانه ای کشور در 30 غرفه، آخرین دستاوردهای خود را در حوزه رسانه های دیجیتال در معرض دید علاقمندان قرار داده اند.

علی گهرسودی بیان داشت: این نمایشگاه از امروز تا 20 اسفند در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد ایلام در معرض دید عموم قرار دارد.

این مسئول عنوان کرد: در نمایشگاه، رسانه های دیجیتال در ایلام، بازی های رایانه ای، نرم افزارهای علمی، فنی، فرهنگی، انیمیشن و نرم افزارهای چند رسانه ای، فیلم، موسیقی و نرم افزاهای قرآنی و حدیث ارائه شده است.

گهرسودی افزود: مقابله با جنگ رسانه ای فرهنگ غربی و ایجاد اینترنت پاک و سالم و بازی های رایانه ای مناسب از اهداف برپایی این نمایشگاه است.

گفتی است این نمایشگاه با به همت مرکز توسعه فناورهای و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و موسسه فرهنگی و هنری مشکات برگزار می شود.

کد مطلب 1552927

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