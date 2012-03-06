نمایشگاه رسانه های دیجیتال کشور در ایلام آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام صبح سه شنبه در حاشیه آغاز به کار این نمایشگاه اظهار داشت : در این نمایشگاه، مراکز و موسسات رسانه ای کشور در 30 غرفه، آخرین دستاوردهای خود را در حوزه رسانه های دیجیتال در معرض دید علاقمندان قرار داده اند.

علی گهرسودی بیان داشت: این نمایشگاه از امروز تا 20 اسفند در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد ایلام در معرض دید عموم قرار دارد.

این مسئول عنوان کرد: در نمایشگاه، رسانه های دیجیتال در ایلام، بازی های رایانه ای، نرم افزارهای علمی، فنی، فرهنگی، انیمیشن و نرم افزارهای چند رسانه ای، فیلم، موسیقی و نرم افزاهای قرآنی و حدیث ارائه شده است.

گهرسودی افزود: مقابله با جنگ رسانه ای فرهنگ غربی و ایجاد اینترنت پاک و سالم و بازی های رایانه ای مناسب از اهداف برپایی این نمایشگاه است.