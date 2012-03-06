مسابقات فوتبال لیگ نوجوانان کشور در فریدونکنار آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که تا جمعه 19 اسفندماه در فریدونکنار برگزار می شود، شش تیم از استانهای گیلان، گلستان و مازندران به میزبانی فرا برتر فریدونکنار در ورزشگاه شهید کریم آزادی این شهرستان با هم رقابت می کنند.
این مسابقات به صورت دوره ای برگزار می شود و دو تیم برتر به دور بعدی این مسابقات صعود خواهند کرد.
تیم فرا برتر فریدونکنار میزبان مسابقات فوتبال نوجوانان لیگ مناطق کشور در نخستین دیدار خود، تیم علم و ادب گنبد را با نتیجه دو بر صفر از پیش رو برداشت.
این مسابقات در دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود.
فریدونکنار - خبرگزاری مهر: مسابقات فوتبال لیگ نوجوانان کشور در منطقه چهار به میزبانی مازندران صبح سه شنبه در شهرستان فریدونکنار آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که تا جمعه 19 اسفندماه در فریدونکنار برگزار می شود، شش تیم از استانهای گیلان، گلستان و مازندران به میزبانی فرا برتر فریدونکنار در ورزشگاه شهید کریم آزادی این شهرستان با هم رقابت می کنند.
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