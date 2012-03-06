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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۷

خانی تأکید کرد:

تقویت شیلات نیازمند سامانه های مکانیزه کم مصرف است

تقویت شیلات نیازمند سامانه های مکانیزه کم مصرف است

فیروزکوه – خبرگزاری مهر: رئیس اداره برق شهرستان فیروزکوه تأکید کرد: بهره ‏برداران برای تقویت بخش شیلات باید بعضی از امکانات و وسایل مصرفی خود را به سامانه ‏های مکانیزه کم مصرف و جدید مجهز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خانی عصر دوشنبه در جلسه ستاد بهره ‏وری آب شهرستان فیروزکوه که با حضور فرماندار فیروزکوه، سرپرست امور آب شرق استان تهران، مدیر جهادکشاورزی و دیگر مسئولان مربوطه برگزار شد، افزود: در زمینه انشعابات برق بهره برداران بخش شیلات تغییر تعرفه ‏ای صورت نگرفته است.

وی با اشاره به نحوه پرداخت هزینه برق مصرفی صنایع بیان داشت: یارانه های دولتی به صنایع وابسته به آب اختصاص می ‏یابد.

این مسئول افزود: واحدهایی که پروانه ندارند یا پروانه آنها تمدید نشده باشد، برق مصرفی آنها با تعرفه تجاری محاسبه می ‏شوند.

وی یادآور شد: بهره ‏برداران واحدهای مختلف باید مدارک لازم را ارائه دهند تا مصرف برق آنها به صورت میان‏باری محاسبه شود.

کد مطلب 1552929

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