مالزیایی ها خواستار مناظره نخست وزیر و رهبر مخالفان دولت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت مالزین اینسایدر، بر اساس این نظرسنجی که توسط مرکز نظر سنجی "مردکا" در مالزی انجام شده، 54 درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی موافق برگزاری مناظره عمومی بین نخست وزیر و رهبر مخالفان دولت هستند.

همچنین 62 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی بر این باور هستند که برگزاری مناظره عمومی باعث روشن شدن اذهان رای دهندگان در خصوص برنامه های رقبای انتخاباتی در این کشور هستند.

انور ابراهیم رهبر مخالفان دولت مالزی بارها آمادگی خود را برای انجام مذاکره و متاظره مستقیم با نخست وزیر در خصوص مسایل مختلف کشورش را مطرح کرده که تا کنون بی پاسخ مانده اما به تازگی نجیب رزاق در وبلاگ شخصی خود به بدون ذکر نام آمادگی خود را برای مناظره با یک شخص منطقی اعلام کرده است.

چندی پیش، ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی با کم اهمیت خواندن مناظرات سیاسی بین سیاستمداران،گفت که مردم مالزی آماده برگزاری چنین برنامه ای نیستند.



