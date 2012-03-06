مردم شاهرود رای معناداری دادند/روحانیت محور وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی که شامگاه یکشنبه در جمع مردم شاهرود در محل مسجد و حسینیه مدرسه قلعه این شهر سخن می گفت، اظهار داشت: به مسئولان استانی و فرا استانی هشدار می دهم باید در مقابل عملکردی که وجود داشت بازنگری کنند اساس بی عدالتی در استان مسئولان رده بالای استانی نیستند اساس بی عدالتی شاکله مدیریتی و کارشناسی استان است.



وی اظهار داشت: چرا باید همه مدیران و کارشناسان در دستگاه های اداری و سازمانی از یک شهر و شهرستان باشند این ایرادات مشخص است، بعضی از کارهایی که می خواهد برای حرکت استان انجام شود با سرعت نظر می دهند و کارشناسی می شود.



جلالی ادامه داد: متاسفانه در مرکز استان یک خساست اطلاعاتی وجود دارد که اطلاعات را در اختیار خودشان قرار می دهند.



منتخب مردم شهرستانهای شاهرود و میامی در مجلس نهم افزود: مردم شاهرود در خط امامت و رهبری هستند و بیشترین شهید را دادند خواهان عدالت و دیدن مردم هستند و پای بی عدالتی ها ایستاده اند و حتما هزینه اش را متحمل می شویم.

جلالی اظهار داشت: ما باید با نقشه راه حرکت کنیم جمعیت زیادی از نخبگان شاهرودی وجود دارند که باید در کنار یکدیگر قرار بگیریم و با برنامه مدون و کلان نگری حرکت کنیم.



وی تصریح کرد: کارشناسان و بزرگان شاهرودی دارای مسئولیت باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند.



یکی از مقولات مهم که مردم شهرستانهای شاهرود و میامی با آرای خودشان نشان داند بحثهای مربوط به تبعیض ها و بی عدالتی ها است.



جلالی اظهار داشت: مردم شاهرود رای معناداری دادند صدای مردم در این انتخابات باید به گوش همه آنهایی که باید برسد برسد.



وی اظهار داشت: قدر وحدتی که امروز ایجاد شده است را بدانیم و تسمک بجوییم به روحانیت که محور ما هستند و همه در کنار هم قرار بگیریم.



جلالی گفت: چرا شاهرود با این عظمت و حضور بزرگان دین و بیانات روشن مقام معظم رهبری که نزدیک به 20 دقیقه در مورد تاریخ این شهرستان سخن گفتند باید نادیده گرفته شود.



نماینده شهرستانهای شاهرود و میامی اظهار داشت: امروز فضای شفافی است و باید شایعات، تخریبها و نامهربانی ها در حق هم را کنار بگذاریم.



جلالی اظهار داشت: ما همه را دعوت به آرامش و اخوت و مهربانی و به رسمیت شناختن آرای مردم می کنیم.



وی در پایان خطاب به رقبای خود گفت: شاید در روزهای اول سخت باشد اما به جای اینکه احساسات بر عقل غلبه کند حداقل آرای مردم را تبریک بگویید.



"دکتر کاظم جلالی" با کسب 71 هزار و 331 رای به عنوان منتخب مردم شاهرود و میامی در مجلس نهم بیشترین آرا را به خود اختصاص داد.



کاظم جلالی تنها نماینده فعلی استان سمنان است که بار دیگر به خانه ملت راه یافت.