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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۵

آرای نخستین جشنواره ملی مطبوعات محلی "خلیج فارس" اعلام شد

آرای نخستین جشنواره ملی مطبوعات محلی "خلیج فارس" اعلام شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: آرای نخستین جشنواره ملی مطبوعات محلی کشور از سوی هیئت داوران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت داوران نخستین جشنواره ملی مطبوعات محلی "خلیج فارس" ضمن ارزوی موفقیت برای عزیزان تلاشگر عرصه قلم و اندیشه برگزیدگان نخستین جشنواره ملی مطبوعات محلی خلیج فارس را اعلام کردند.

1- بخش مقاله

- مقام اول: « نگاهی به تعزیه در مضهد و خراسان، ازآنچه بوده تا آنچه هست»  اثر سیدجواد اشکذری- نشریه شهرآراء- استان خراسان رضوی

- مقام دوم: « خانه دوست در دور دست!» اثر ابوالفضل قاضی – نشریه نصف جهان- استان اصفهان

- مقام سوم مشترک: "اردبیل خاستگاه اندیشه شکل گیری نخستین دولت شیعی در جهان" اثر سیدمشعود پیمان- نشریه مهدآزادی- استان آذربایجان شرقی، "ساختمان های سبز، نقشی بر روان آزرده شهرخاکستری" اثر شهلا مرادی- نشریه نسیم غرب- استان کرمانشاه

- قابل تقدیر: "ادبیات مقاومت، ترنم شکیبائی و پایداری" اثر سیدرضا هاشمی- روزنامه دریا- استان هرمزگان، "تأثیر وسایل ارتباط جمعی برکاهش روابط میان فردی" اثر بنیامین انصاری نسب- روزنامه ندای هرمزگان- استان هرمزگان

2- بخش سرمقاله و یادداشت

- مقام اول: "نه انزوا- نه آرامش- نه بازسازی" اثر امیر لک – نشریه پنج مهر- استان خوزستان

- مقام دوم: "صاحبان سرمایه ومطبوعات، آیا نسبتی می یابند" اثر لیلا بایگان- روزنامه صبح ساحل- استان هرمزگان

 مقام سوم مشترک:

- "شهر درامن و امان است؟" اثر کرم رضا تاجمهر- نشریه اقتصادلرستان» - استان لرستان

- "بازهم دیوار کوتاه هنر" اثر روح الله مهدی پناه- نشریه شهرآرا- استان خراسان رضوی

قابل تقدیر:

- "تغییر، ضرورت یا سیاست" اثر محمدنعمتی- ماهنامه نگاه روز- استان هرمزگان

- "بالندگی شعرانقلاب" اثر محمدخامه یار- نشریه پژواک قم- استان قم

- "هنرمندان تالش درانتظار شکستن سکوت مسئولان گیلان" اثر ابراهیم بهمنی جلالی- نشریه نسیم- استان گیلان

3- بخش تیتر

- مقام اول: "مردمانی که با طلا نقره داغ می شوند" اثر زهرا شاقلانی پور- نشریه افق آینده قزوین- استان قزوین
- مقام دوم: "کلنگ هایی که به سنگ می خورند" اثر مجتبی مهدی بیگی- نشریه صبح ایلام- استان ایلام
- مقام سوم مشترک:
- "اینجا بغض هم اشک می بارد" اثر مهین داوری- نشریه پیک ایلام- استان ایلام
- "مسافرکش های مسافر کُش" اثر سیدعلی علوی- هفته نامه ارمغان بندر- استان هرمزگان

4-  بخش خبر و گزارش خبری

- مقام اول: "اقدام خلاف قانون بانک مرکزی در استان مرکزی"- اثر زهره دردشیخ ترکمانی- نشریه نامه امیر- استان مرکزی
- مقام دوم: "موسیقی زیرزمینی در هرمزگان" اثر علی اکسیر- نشریه گامرون- استان هرمزگان
- مقام سوم: " 2دخترجوان در آبگیر روستای کنارو غرق شدند" اثر عباس رفیعی – روزنامه ندای هرمزگان – استان هرمزگان
قابل تقدیر:
- "میثاقیان اخرای شد اما زاگرس را فتح کرد" اثر یوسف ملائی- روزنامه صبح ساحل- استان هرمزگان
- "خشک شدن زاینده رود فقط مربوط به خشکسال نیست" اثر ساسان اکبرزاده- نشریه نصف جهان – استان اصفهان

5- بخش صفحه آرائی

- مقام اول: "شماره 220 نشریه آوای خوزستان" اثر میلاد کارگر- استان خوزستان
- مقام دوم: "شماره 270 نشریه صبا" اثر طاهره رضائی- استان هرمزگان
- مقام سوم: "شماره 12 هفته نامه 5 مهر" اثر سیدمهدی دهدشتی- استان خوزستان
قابل تقدیر:
- "نشریه جهان تن و روان" اثر نجیبه پورکریم- استان آذربایجان شرقی
- "شماره 194 نشریه صدف" اثر فوزیه شرفی- استان هرمزگان

6- بخش عکاسی خبری

- مقام اول: "احمد سهرابی"- نشریه عصرمردم- استان فارس
- مقام دوم: "بهزاد احمدی پور" - روزنامه ندای هرمزگان- استان هرمزگان
- مقام سوم: "مجید جمشیدی" - روزنامه دریا- استان هرمزگان
- قابل تقدیر:
- "سامی حزنی" - روزنامه صبح ساحل- استان هرمزگان
 "جواد ضمیری"- نشریه صبا- استان هرمزگان

7- بخش مصاحبه

- مقام اول: "مصاحبه با استاندار خراسان رضوی: سرانه زائر، از سال 90 برای مشهد" اثر مصطفی انتظاری هروی- نشریه شهرآرا- استان خراسان رضوی
- مقام دوم: "مصاحبه با نخستین شهردار زن هرمزگان: شهر آرمانی ام را می سازم" اثر جمیله دبیری نیا- ماهنامه نگاه روز- استان هرمزگان
- مقام سوم: "مصاحبه با مدیرکل کارواموراجتماعی کرمان: جوانان ریسک نمی کنند" اثر محبوبه فیروزآبادی- نشریه استقامت- استان کرمان

-قابل تقدیر:
- "مصاحبه با مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی خراسان رضوی: پدرانه برخورد می کنیم!"- اثر سیدجواداشکذری- نشریه شهرآرا- خراسان رضوی
- "مصاحبه با خطیب موقت جمعه شیراز« مختارنامه را باید کارگردان جومونگ می ساخت!" اثر مازیارفرهی- نشریه ماهرویان- استان بوشهر
- "مصاحبه با مدیرکل کارواموراجتماعی هرمزگان : چهره اشتغال زیرتیغ" اثر سیدعلی علوی- نشریه ارمغان بندر – استان هرمزگان

8- بخش گزارش

- مقام اول: "وقتی چراغ سلامت به پت پت می افتد" اثر مریم معمار- نشریه اقتصادلرستان- استان لرستان
- مقام دوم: "من عابرم جایم کجاست؟" اثر علی زارعی- روزنامه دریا- استان هرمزگان
- مقام سوم: "بوق ها برای که بصدا در می آیند" اثر محمدجواد شلتوک کار- نشریه ماهرویان- استان بوشهر
قابل تقدیر:
- "این رشته سردراز دارد" اثر ملیحه ابراهیم یزدی- نشریه شهرآرا- خراسان رضوی
- "غبار بر سینمائی که مجلل ترین در خاورمیانه بود" اثر سیدجواداشکذری- نشریه شهرآرا- خراسان رضوی
- "وقوع 42 درنتیجه غیراصولی از ابتدای سال در مشهد" اثرنجمه سرباز- نشریه شهرآرا- خراسان رضوی
- "سرعشق، استاد امیرخانی مشهد را گرم کرد"- اثر حسین بیات- نشریه شهرآرا- خراسان رضوی
- "پیرترین مرد جهان اینجا در مشهد" اثر مهناز لقائی- نشریه شهرآرا- خراسان رضوی

9- بخش کاریکاتور: متأسفانه هیچکدام از آثار حائز رتبه نشدند.

10- بخش طنز مکتوب

مقام اول: "شعر نباشد" و "شعر در رستای دزدی" اثرراشدانصاری-  روزنامه ندای هرمزگان- استان هرمزگان
مقام دوم: "بغام و نبردخلیج فارس" اثر کاظم گلخنی- نشریه صدف- استان هرمزگان
مقام سوم: "هدهد" اثر علی محمدجمالی- نشریه ارمغان خراسان شمالی
قابل تقدیر:
- "تلخندنویس ششم- دراهواز200 سال بعد!" اثر آرش قلعه گلاب- روزنامه کارون- استان خوزستان
- "دوهفته نامه عوام" اثر مهرداد رفیعی- نشریه رخ – استان چهارمحال و بختیاری
- "فرار روبه جلو" اثر خلیل درخورد- روزنامه ندای هرمزگان- استان هرمزگان

11- بخش ویژه بیداری اسلامی

- « عصیان علیه  سرمایه  داری» اثر علی تیماس- نشریه گامرون- استان هرمزگان
- « نامه ایی به امام زمان«عج» اثر سروش درست- نشریه عصرانتظار- استان کهگیلویه و بویراحمد

12- بخش ویژه خلیج فارس

"ضرورت استفاده مجدد ازنام دریای مکران" اثر جعفر مرادی شهدادی- نشریه آوای خلیج فارس- استان هرمزگان
- "چرا روز ملی خلیج فارس" اثر منصور نعیمی- نشریه آوای خلیج فارس- استان هرمزگان

هیئت داوران : دکتر مجید رضائیان ، علی اکبر قاضی زاده ، علیرضا کتابدار ، محمود مختاریان ، علیرضا ذاکری

کد مطلب 1552932

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