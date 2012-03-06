شرکت 4300 دانش آموز گنبدی در آزمون "در مسیرشکوفایی"

به گزارش خبرنگار مهر، نبی‌الله آخوندی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: هدف از برگزاری این آزمون ، آشنایی دانش آموزان با مراجع تقلید، احکام و شیوه‌های انتخاب مرجع تقلید است.

وی گفت: برای دانش‌آموزانی که به سن تکلیف رسیده اند، ضرورت داشت تا با این مباحث آشنا شوند تا یکی از وظایف دینی خود را به خوبی و درستی انجام دهند.

وی ادامه داد: برای انجام این آزمون ، کتابی با عنوان "در مسیر شکوفایی" که از سوی ستاد اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش تهیه شده بود، در اختیار دانش‌آموزان قرار داده شده است.

آخوندی گفت: در این آزمون دانش آموزان دختر سوم راهنمایی و دانش آموزان پسر اول متوسطه شرکت کردند.

به گفته وی قرار است به نفرات اول تا سوم هر مدرسه جوایزی به همراه لوح تقدیر اهدا شود.

آموزش و پرورش شهرستان 300 هزار نفری گنبدکاووس درشرق استان گلستان حدود 55 هزار دانش آموز در سه دوره تحصیلی و نیز حدود 3هزار و 200 فرهنگی دارد.