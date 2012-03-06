حسین کلانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کتاب‌هایی که در منزل شخصی‌اش نگهداری می‌شوند، گفت: این کتاب‌ها مربوط به حوزه خاصی نیست و در همه زمینه‌ها نوشته است. از کتاب‌های فارسی گرفته تا آثار خارجی انگلیسی و آلمانی زبان، از آثار ادبی و نوول‌ها و پاورقی‌ها گرفته تا آثار تاریخی و فلسفی. من این کتاب‌ها را در طول 50 ـ 60 سال عمرم که به شدت عاشق مطالعه بودم، خریداری و گردآوری کرده‌ام.

وی با بیان اینکه کتاب‌های مذکور که تعدادشان بالغ بر 20 هزار جلد است و در چمدان‌ها و کارتن‌های مختلف در 2 انبار خانه‌اش نگهداری می‌شوند، افزود: البته من بخشی از کتاب‌هایم را سال‌ها پیش و قبل از اینکه به آمریکا بروم، به دوستان و آشنایان و افراد مختلف هدیه کردم.

بازیکن پیشکسوت تیم ملی فوتبال و باشگاه پرسپولیس با اشاره به شمار زیاد این کتاب‌ها اضافه کرد: بعد از اینکه من در برنامه تلویزیونی 90 این مسئله را مطرح کردم، از کتابخانه ملی با من تماس گرفتند و درباره کم و کیف این کتاب‌ها از من سئوال کردند که من هم در این باره به آنها توضیح دادم و آمادگی خودم را برای اهدای این کتاب‌ها به کتابخانه ملی اعلام کردم.

کلانی گفت: مشکل من در حال حاضر زمان اهدای این کتاب‌ها است و من فقط در ایام نوروز می‌توانم این کار را انجام دهم که مسئولان مربوطه در کتابخانه ملی هم به من گفتند تا شب عید این کار را انجام خواهند داد.

وی با اشاره به علاقه شدیدش به مطالعه از ایام نوجوانی ادامه داد: مادر من دومین زنی بود که در تهران وارد دانشگاه شد و پدرم هم تحصیلات حقوق داشت و خلاصه کتاب از همان کودکی جایگاه خاصی در خانواده ما داشت. من از همان زمان شروع به مطالعه پاورقی‌ها و نوول‌ها کردم. البته طیف مطالعه من از داستان‌های اکشن تا آموزش شمشیربازی و خواندن آثار هگل و سامرست موام متنوع بود.

آقای گُل جام ملت‌های آسیا در سال 1972 گفت: البته با ورود جدی من به فوتبال، از این میزان مطالعه، اندکی کاسته شد و وقت من بیشتر به دیدن فیلم و شنیدن موزیک صرف می‌شد. در همین زمان هم بارها می‌شد کتاب‌هایی از نویسندگانی مثل الکساندر دوما را دست می‌گرفتم و وقتی به پایان می‌رساندم، تازه متوجه می‌شدم که 18 ساعت است روی کتاب چمباتمه زده‌ام!

کلانی اضافه کرد: البته لازم است اینجا نکته‌ای را که من به صورت طنز در برنامه 90 هم مطرح کردم، دوباره تکرار کنم؛ آدم هر چقدر بیشتر بخواند و بیشتر بداند، بیشتر آزار می‌بیند؛ چون مایل است با این ذهنیات بر واقعیت زندگی و پیرامونش اثر بگذارد، اما غالباً موفق نمی‌شود.

حسین کلانی بازیکن باسابقه فوتبال ایران، بیشتر دوران باشگاهی‌اش را در پرسپولیس گذراند. او پس از پایان دوران بازی خود به ایالات متحده آمریکا رفت و در آنجا مهندسی عمران خواند. کلانی در دوران فوتبالی خود توانست 4 بار آقای گل شود؛ 2 بار در جام منطقه‌ای ایران (یک بار مشترک با صفر ایرانپاک)، یک بار در جام باشگاه‌های تهران (1348) و یک بار در جام ملت‌های آسیا (1972).