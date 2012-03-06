جشن نیکوکاران در آستانه بهار/ احسان و نیکوکاری تقسیم شادیهاست

به گزارش خبرنگار مهر، تقویت روحیه نیکوکاری و احسان و توجه به محرومان و مستضعفان جامعه از ضروریت های جامعه است که باید با تاسی به سیره انبیاء و اولیاء الهی و ائمه اطهار (ع) مورد توجه قرار گیرد.

دین مبین اسلام بحث صدقه و انفاق و کمک رسانی به اقشار ضعیف جامعه را مورد توجه قرار داده و احسان و نیکوکاری را از مصادیق ایمان به خدا و نشانه های بازر تقوا دانسته است.

حضرت علی علیه السلام، علاوه بر اجرای دقیق عدالت، تا آخرین توان خود، در حد ایثار و فداکاری بی‏نظیر، به نیازمندان و مردم احسان و نیکی می‏کرد و آنها را از تفضل و الطاف بی‏کران خود بهره‏مند می‏ساخت.

آن حضرت در مورد فرق بین عدالت و احسان نیز فرموده است که عدالت مایه نظم و برنامه‏ریزی امور است ولی احسان، به معنی تفضل و نیکی، افزون بر عدالت است.

اینک در آستانه روز احسان و نیکوکاری قرار داریم و جا دارد که مردم مومن و خداجو، با حضور در این امر خداپسندانه، شادی بخش دلهای محرومین و مستضعفین در آستانه عید سعید نورز باشند.

کمیته امداد امام خمینی(ره) به منظور ایجاد رفاه برای مستمندان و محرومین جامعه با نامگذاری روزهایی از اسفند ماه به عنوان روز جشن نیکوکاری، محرومیت زدایی و توجه به این قشر را سرلوحه کار خود قرار داده و تا کنون در انجام این رسالت سنگین موفقیت های چشمگیری داشته است.

مدیر کل کمیته امداد امام (ره) در خراسان شمالی در گفتگو با مهر با بیان اینکه 17 اسفند ماه به نام احسان، انفاق، نیکوکاری، آموزش، پژوهش، تحول و کارآمدی نامگذاری شده است گفت: برگزاری جشن نیکوکاری در مدارس مرکز استان و شهرستان ها، اجرای مراسم آغازین جشن نیکوکاری در سطح استان با حضور مسئولان و اجرای دوره های حرفه آموزی در شهرستان های این استان از برنامه اجرایی در این روز است.

امان الله حسین پور، 18 اسفندماه را روز احسان، انفاق، نیکوکاری، همبستگی اجتماعی، جشن نیکوکاری برشمرد و تاکید کرد: در این روز جشن نیکوکاری در پایگاه های مرکز استان و شهرستان ها با حضور آحاد مردم و باهمکاری صداو سیما، بسیج و آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.

حسین پور یاد آور شد: در آخرین روز از هفته احسان و نیکوکاری که به نام احسان، انفاق، نیکوکاری و ولایت رهبری نامگذاری شده است، کارکنان و خانواده امداد در نماز جمعه شرکت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در این روز پایگاه های جمع آوری کمک های مردمی در مصلی نماز جمعه دایر خواهد بود تا به جمع آوری کمک های مردمی و افراد خیر برای کمک به محرومین و مستضعفین جامعه بپردازد.

مراسم جشن نیکوکاری همزمان با سراسر کشور از 17 اسفند آغاز و تا 19 اسفند ماه با شعار سیره نبوی، احسان علوی و جهاد اقتصادی ادامه دارد.

در این ایام بیش از یک هزار پایگاه کمیته امداد برای جشن نیکوکاری در خراسان شمالی مستقر می شوند.