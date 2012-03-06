دولت و مجلس با هماهنگی به فکر مردم باشند/ توصیه به اخوت در مجلس نهم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد رضا مهدوی کنی صبح امروز سه شنبه در افتتاحیه اجلاسیه یازدهم دور چهارم مجلس خبرگان رهبری در محل ساختمان مجلس قدیم از بیداری مردم در کشورهای اسلامی، از راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی در 12 اسفندماه به عنوان حوادث بزرگ یک سال گذشته نام برد و گفت: راهپیمایی عظیم 22 بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی دو حادثه بسیار بزرگ بودند و دشمنان انقلاب با تبلیغات فراوان چشم دوخته بودند ملتمان را از انقلاب و رهبری انقلاب جدا کنند ولی ملت آگاه، شجاع و غیور ما مشت محکمی به تبلیغات دشمن زد.

وی افزود: 22 بهمن حضور باشکوه ملت را دیدیم اما انتخابات 12 اسفند حضور بزرگ تر بود . تبلیغات دشمن گاهی اثرگذار بود، برخی دوستان داخلی نیز نگران اوضاع بودند که مبادا مردم شرکت نکنند یا کم شرکت کنند اما با راهنمایی مقام معظم رهبری، علما، مراجع تقلید، علاقه مندان به انقلاب و سیاستمداران شاهد بودیم انتخابات با حضور گسترده مردم و با سلامت برگزار شد و این حماسه بزرگ انتخابات برای پشتیبانی نظام اسلامی کارساز بود.



رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه روز انتخابات لحن بسیاری از رسانه های خارجی نسبت به جمهوری اسلامی ایران عوض شد، گفت: این باید درس عبرتی برایمان باشد و در مسائل سیاسی اجتماعی و دینی از حوادثی که به وجود می آید استفاده کنیم.



وی آمار مشارکت 64 درصدی مردم در انتخابات مجلس را آمار بسیار بزرگی عنوان کرد و گفت: مردم با وجود اینکه مشکلاتی در زندگی دارند اما باوفا نسبت به انقلاب هستند مردم ایران اسلامی دلهایشان دو لایه دارد یک لایه رویین و یک لایه زیرین در لایه رویین، مشکلات را حس می کنند اما می دانند انقلاب، امام، اسلام و شهدا مال خودشان است و حاضر نیستند این انقلاب را فدای مشکلات زندگی روزمره کنند.



آیت الله مهدوی کنی در تبیین وظایف نمایندگان مجلس به قانونگذاری و نظارت اشاره کرد و گفت: نمایندگان در مجلس حتما باید به فکر مردم باشند نماینده یک شهر نماینده تمام مردم ایران است و نظرش باید یک نظر جمعی و کلی برای قانونگذاری باشد نماینده خوب باید در اجرای قوانین کشور به همه امور ناظر باشد لذا باید اطلاع و حضور کافی داشته باشد.



وی با اشاره به تلاش هایی که همراه با آیت الله یزدی برای ائتلاف اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم انجام داده بود، گفت: ائتلاف به معنای اتحاد نیست وحدت برای خداست اما باید نزدیکی و برادری و ائتلاف بین مومنین وجود داشته باشد و اگر رقابتی بین آنها می شود رقابتی نباشد که فاصله ها و شکاف ها را زیاد کند. بسیاری از مردم ما ممکن است خیلی مومن به برخی چیزها نباشند اما مومن به کشورشان هستند خوب اینها در انتخابات شرکت می کنند.



رئیس مجلس خبرگان رهبری درباره توصیه هایی جهت بعد از انتخابات به مردم و کاندیداها گفت: شاید بحث هایی شده که بعضی از آنها جالب نبوده اما بعد از اینکه نمایندگان به مجلس آمدند در مجلس همکاری فکری برای بررسی لوایح و بررسی طرح ها داشته باشند بحث های طلبگی در مجلس اشکالی ندارد ولی بحث های خصومت آمیز و دشمنی ها به درد این مملکت نمی خورد، بنابراین وظیفه مردم است بعد از انتخابات وکلایی که انتخاب شده اند را نماینده خود بدانند نه نماینده گروهی خاص. آنها نیز که نماینده شده اند دوستی و اخوت که دستور قرآن است را فراموش نکنند لذا انتظار داریم مجلس و دولت به معنای عام یعنی حکومت برخوردهای عالمانه کنند و آینده نگر باشند.



آیت الله مهدوی کنی در بخش دیگری از سخنانش درباره مسائل و تحولات خارجی نیز صحبت کرد و گفت: در کشورهای اسلامی تغییراتی داشته ایم که ملت ها بیدار شده و حرکت کردند حرکتی که مسلمانان در کشورهای اسلامی انجام دادند قابل توجه است.