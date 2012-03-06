54 درصد تسهیلات مشاغل خانگی ایلام پرداخت شده است

علیرضا زرگوش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام یکی از مهمترین استانهای کشور در زمینه اجرای طرح مشاغل خانگی بوده است.
وی بیان داشت: در اجرای این طرح خیلی از خانوارهای ایلامی هم اکنون شاغل شده اند و تاثیر مثبتی در کاهش نرخ بیکاری استان داشته است.
این مسئول عنوان کرد: اجرای این طرح یکی از اولویتهای مهم استان ایلام است و به همه نیازهای متقاضیان تسهیلات در بحث مشاغل خانگی توجه ویژه می شود.
زرگوش بیان داشت: امسال 288 میلیارد و 176 میلیون ریال تسهیلات در بخش مشاغل خانگی اختصاص یافته است.
وی افزود: در بخش مشاغل خانگی دو هزار و 260 طرح به بانک های عامل ارجاع شده است که 96 درصد این پرونده ها مصوب شده است.
وی ادامه داد: از این 96 درصد پرونده مصوب شده در بانک های عامل، 54 درصد پرداخت شده و مابقی در نوبت پرداخت است.
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