وجود 18 حوزه آبخیز در فیروزکوه/ طرحهای آبرسانی اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد داودی عصر دوشنبه در جلسه ستاد بهره وری آب شهرستان فیروزکوه اضافه کرد: در حال حاضر 164 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور وجود دارد که تنها بخش کمی از آن در حال بهره برداری است.
جهاد کشاورزی طرحهای آبرسانی را اجرا کند
وی با بیان اینکه آبخیزداری یکی از کارهای اساسی است که باید در شهرستانها انجام شود، گفت: جهادکشاورزی شهرستان فیروزکوه باید طرحهای آبرسانی خود را در زمینه انتقال آب از حبله رود به مهاباد اجرایی کند.
این مسئول افزود: در 30 سال آینده 60 درصد از جهان به غذای مصرفی بیشتری نیاز دارند و نیاز است که ما به عنوان یک عضو جامعه جهانی در بخش کشاورزی از ظرفیتهای خود استفاده کنیم.
وی عنوان کرد: در حال حاضر واحدهایی که برای دریافت پروانه و مجوز پرورش ماهی درخواست می دهند بر اساس میزان بهره برداری و فیلترهایی که در تولید دارند برای آنها تعرفه هایی در نظر گرفته می شود.
داودی افزود: بهره برداران در زمینه خروجی آب خود باید نظارتهای بیشتری را انجام دهند تا در درازمدت از لحاظ ماهیتی از آبها استفاده بیشتری شود و آلایندگی کمتری داشته باشند.
وی بیان داشت: در روستاهای دهین و مهاباد اجرای طرح احداث سد مخزنی در نظر گرفته شده تا آب منطقه جمع و انتقال داده شود و به زودی با تأمین اعتبار احداث خواهد شد.
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