وجود 18 حوزه آبخیز در فیروزکوه/ طرحهای آبرسانی اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد داودی عصر دوشنبه در جلسه ستاد بهره وری آب شهرستان فیروزکوه اضافه کرد: در حال حاضر 164 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور وجود دارد که تنها بخش کمی از آن در حال بهره ‏برداری است.

جهاد کشاورزی طرحهای آبرسانی را اجرا کند

وی با بیان اینکه آبخیزداری یکی از کارهای اساسی است که باید در شهرستانها انجام شود، گفت: جهادکشاورزی شهرستان فیروزکوه باید طرح‏های آب‏رسانی خود را در زمینه انتقال آب از حبله‏ رود به مهاباد اجرایی کند.

این مسئول افزود: در 30 سال آینده 60 درصد از جهان به غذای مصرفی بیشتری نیاز دارند و نیاز است که ما به عنوان یک عضو جامعه جهانی در بخش کشاورزی از ظرفیتهای خود استفاده کنیم.

وی عنوان کرد: در حال حاضر واحدهایی که برای دریافت پروانه و مجوز پرورش ماهی درخواست می ‏دهند بر اساس میزان بهره‏ برداری و فیلترهایی که در تولید دارند برای آنها تعرفه هایی در نظر گرفته می ‏شود.

داودی افزود: بهره ‏برداران در زمینه خروجی آب خود باید نظارتهای بیشتری را انجام دهند تا در درازمدت از لحاظ ماهیتی از آبها استفاده بیشتری شود و آلایندگی کمتری داشته باشند.

وی بیان داشت: در روستاهای دهین و مهاباد اجرای طرح احداث سد مخزنی در نظر گرفته شده تا آب منطقه جمع و انتقال داده شود و به زودی با تأمین اعتبار احداث خواهد شد.