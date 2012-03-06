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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۳۷

یک مقام مسئول خبر داد:

امکان پیگیری دریافت ارز مورد نیاز گشایش اعتبار در سایت ثبتارش

امکان پیگیری دریافت ارز مورد نیاز گشایش اعتبار در سایت ثبتارش

معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از امکان پیگیری دریافت ارز مورد نیاز جهت گشایش اعتبار خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضایی ثمرین با اعلام این خبر گفت: متقاضیانی که در خصوص ثبت سفارشات خود تاکنون موفق به دریافت ارز مورد نیاز جهت گشایش اعتبار نزد بانکهای عامل نگردیده اند می توانند با ورود به سایت ثبتارش پس از وارد نمودن User name وPassword نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام تا مورد پیگیری قرارگیرد.

این مقام مسئول در ادامه از فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و کارشناسان مربوطه که در خصوص روند توسعه تجارت خارجی  نظر ، پیشنهاد و انتقادی دارند درخواست کرد مطالب مطروحه خود را به پست الکترونیکی به آدرس tehransamt@ttim.ir ارسال نموده تا مورد بررسی قرار گیرد .
کد مطلب 1552943

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