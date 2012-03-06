امکان پیگیری دریافت ارز مورد نیاز گشایش اعتبار در سایت ثبتارش

به گزارش خبرگزاری مهر، رضایی ثمرین با اعلام این خبر گفت: متقاضیانی که در خصوص ثبت سفارشات خود تاکنون موفق به دریافت ارز مورد نیاز جهت گشایش اعتبار نزد بانکهای عامل نگردیده اند می توانند با ورود به سایت ثبتارش پس از وارد نمودن User name وPassword نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام تا مورد پیگیری قرارگیرد.

این مقام مسئول در ادامه از فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و کارشناسان مربوطه که در خصوص روند توسعه تجارت خارجی نظر ، پیشنهاد و انتقادی دارند درخواست کرد مطالب مطروحه خود را به پست الکترونیکی به آدرس tehransamt@ttim.ir ارسال نموده تا مورد بررسی قرار گیرد .