20 هزار اصله نهال در جهرم کاشته می شود

سید محمدحسین جهانگرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 20 هزار اصله نهال در جهرم با هدف توسعه فضای سبز همچنین مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بوستانها، پادگانها، مدارس توزیع می شود یا برای احیای جنگلها و درختکاری در مناطقی که پوشش جنگلی از بین رفته غرس می گردد.

وی افزود: این نهالها از گونه‌های مختلف اکالیپتوس، کنار، شیشه شور، ناترک با همکاری مدیران شهرستان در بخشهای مرکزی، خفر، سیمکان و کردیان کاشته می‌شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جهرم ابراز داشت: کاشت درختان و ایجاد فضای سبز مطلوب با همکاری و مشارکت مردم علاوه بر شادابی و رضایتمندی جزو تعالیم دین اسلام در خصوص درختکاری است.

وی برنامه‌های هفته منابع طبیعی را دیدار با امام جمعه و صاحب نظران عرصه منابع طبیعی ذکر کرد و افزود: توزیع نهال، درخت‌کاری توسط مسئولان، دانش‌آموزان و مردم همچنین به‌ صدا درآمدن زنگ منابع ‌طبیعی در کنار آغاز عملیات اجرایی پارک سنگ‌ اشکن و افتتاح طرح آبخیزداری بخش خفر از مهمترین برنامه های این هفته است.

جهانگرد بیان کرد: امروز باید فرهنگ مردمی جامعه ما در نگهداری درخت مهم تلقی شود زیرا آگاهی نقش مهمی در توسعه فضای سبز شهری دارد و نگاه اقشار مختلف به این مسئله در زیرساختهای مختلف شهری دیده می شود.