آمادگی جنگی القاعده با 5 هزار نیرو/ اسارت 70 نفر به دست القاعده

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع نزدیک به افراد مسلح در یمن در گفتگو با رونامه الحیات چاپ لندن اعلام کردند که شبکه تروریستی القاعده در حال حاضر با بیش از 5 هزار نیرو آماده جنگ با نیروهای ارتش یمن است.

این منابع تاکید کردند که القاعده یمن از تجهیزات نظامی بسیاری برای جنگ طولانی مدت با نیروهای دولتی یمن در ابین و دیگر استان های این کشور برخوردار است.

سکوهای پرتاب موشک های کاتیوشا، نفر بر، تانک، خودروهای زرهی و تیربار از جمله تجهیزاتی است که به گفته این منابع در اختیار القاعده یمن قرار دارد.

خاطرنشان می شود در درگیری های اخیر نیروهای دولتی یمن با عناصر القاعده در جنوب این کشور طی روزهای اخیر بیش از 100 نفر کشته و 55 تن دیگر زخمی شده اند.

النشره نیز گزارش داد که عناصر القاعده در جریان این درگیری ها 65 نیروی دولتی یمن را به اسارت گرفته و آنها را به منطقه "جعار" منتقل کرده اند. برخی رسانه ها نیز این تعداد را 70 نفر اعلام کرده اند.

بنا بر اعلام منابع محلی و نظامی ابین، اتاق عملیات ابین در راستای حفظ روحیه نیروهای امنیتی و ارتش یمن تعداد واقعی سربازان کشته شده را اعلام نمی کند.