به گزارش خبرنگار مهر ، تراب محمدی صبح سه شنبه درگفتگو با خبرنگاران در این باره اظهار کرد: این نمایشگاه در خانه تاریخی یحیی ذکاء که در حال حاضر به عنوان اداره روابط عمومی امور فرهنگی و اجتماعی میراث فرهنگی آذربایجان شرقی مورد استفاده قرار می‌گیرد، برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: در اکثر ایام سال نمایشگاه‌هایی با موضوعات متفاوت در این مکان دایر است که از میان آنها می‌توان به نمایشگاه دائمی آثار مرحوم یحیی ذکاء از جمله کتابخانه شخصی او که به میراث فرهنگی هدیه داده است، اشاره کرد.

محمدی ادامه داد: خانه ‌یحیی ذکا‌ء (ایران‌شناس و پژوهشگر تاریخ هنر ایران) که به خانه لاله‌ای معروف است، یکی از جاذبه‌های تاریخی استان محسوب می‌شود که دارای نمای آجری‌، حیاط و باغچه است و در بالکن‌های آن سرستون‌ها و ستون‌های گچ‌بری‌شده دیده می‌شود.

وی افزود: این بنا در دو طبقه با عرصه 900 متر مربع احداث شده و در سال‌های گذشته به عنوان "دفتر پژوهش‌های تاریخی یحیی ذکاء‌" مورد استفاده قرار می‌گرفته و در سال 1379 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

استاد ذکاء در برنامه‌ریزی و راه‌اندازی بسیاری از موزه‌ها در تهران و شهرستان‌ها در 40 سال اخیر نقش‌‌ بسزایی داشته است ‌و می‌توان وی را یکی از بنیان‌گذاران موزه در ایران دانست‌.

