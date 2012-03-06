مسئولان قدردان حضور حماسی ملت در انتخابات باشند

حجت الاسلام ناصر شکریان در گفتگو با خبرنگار مهر با تقدیر از حضور حماسی ملت ایران اسلامی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حضور گسترده مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران نشان داد، تحریم و تهدید علیه این ملت نه تنها اثری ندارد ، بلکه سبب تقویت انسجام و خود باوری بیشتر در بین آنان می شود.

وی: با اشاره به حرکت هوشمندانه ملت در مسیر انقلاب بیان داشت: حرکت هوشمندانه توام با بصیرت ملت بزرگ ایران اسلامی در تمامی صحنه های سرنوشت ساز این کشور در طول این انقلاب همیشه تاثیرگذار و موثر بوده است.

شکریان گفت: به برکت این حضور و شعور بالای ملت، مسیر پیشرفت و تکامل این کشور سریع تر خواهد شد.

وی تاکید کرد: مردم با حضور در این انتخابات نشان دادند که پای آرمان های انقلاب و شهدا خواهند ایستاد و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب می مانند و حاضر نیستند ذره ای از اعتقادات و باورهای دینی و انقلاب را فدای امتیازات پوشالی غرب کند.

شکریان با تاکید بر قدر شناسی از حضور ملت تصریح کرد: ملت بزرگ ایران اسلامی با حضور حماسی خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی به وظیفه دینی و ملی خود به طور شایسته عمل کردند.

وی بیان داشت: منبعد نوبت مسئولان است که باید قدردان این حضور حماسی بوده و به تکلیف خود نسبت به مردم عمل کنند.

