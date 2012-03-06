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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۵۶

یزدانی:

راه آشنایی گردشگران با جاذبه های استان سمنان آسانتر شد

راه آشنایی گردشگران با جاذبه های استان سمنان آسانتر شد

سمنان-خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان از معرفی این استان با بهره گیری از ظرفیت سامانه پیامک به شماره 30006418 خبر داد.

یه گزارش خبرنگار مهر، حمید یزدانی صبح روز سه شنبه در نشستی به خبرنگاران در محل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان، اظهار داشت: با همکاری واحد روابط عمومی و انفورماتیک اداره کل، اطلاعات جاذبه های مهم تاریخی و طبیعی گردشگری استان سمنان بر روی سامانه پیامک اداره کل قرار گرفت.

وی گفت: از این پس هموطنان از تمام نقاط کشور با ارسال یک پیامک شامل عنوان جاذبه گردشگری، می توانند اطلاعات مربوط به آن جاذبه گردشگری را به صورت خلاصه ای از تاریخچه و آدرس اثر دریافت کنند.

یزدانی، هدف از اجرای این طرح را معرفی هر چه بیشتر استان سمنان با بهره گیری از ابزارهای نوین اطلاع رسانی عنوان کرد و افزود: یکی از مزیت های این طرح، اطلاع رسانی سریع و ‌آسان است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان گفت: این اداره کل از تمام ظرفیت های موجود برای معرفی استان سمنان استفاده می کند.

یزدانی اظهار داشت: علاقمندان برای استفاده از این سامانه می توانند با ارسال نام مکان یا جاذبه مورد نظر به شماره 30006418، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی در پایان عنوان کرد: هموطنان در صورت نیاز اطلاعات بیشتر، درخواست خود را به سامانه پیامک اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان ارسال کنند.

کد مطلب 1552956

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