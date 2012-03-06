مصطفی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه به واسطه یک نتیجه نمی‏توان کار را برای تیمی تمام شده عنوان کرد، اظهارداشت: مهرام در دیدار دوشنبه شب شب پیروز شد و ذوب آهن بازنده از زمین خارج شد اما اصلا معلوم نیست شرایط دو تیم در پایان دیدار برگشت نیز به همین صورت باشد. وقتی عملکرد بازیکنان در کوارتر متفاوت باشد نمی‎توان روی کارآیی و نتیجه گیری آنها در دو بازی حساب کرد.

وی تصریح کرد: باید با واقعیت و آنچه که اتفاق می‌افتد، زندگی کرد نه آنچه که پیش بینی می‌شود. من در دوران حضور در بسکتبال برد و باخت‌های زیادی دیده‏ام اما هرگز به آنها تکیه نکردم و دل نبستم. چون اعتقاد دارم اگر بخواهیم به نتایج مقطعی دلخوش شویم و خود را با آنها گول بزنیم جز اینکه خود و مجموعه‏مان را به بیراهه بکشانیم نتیجه دیگری نمی‏بینیم.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام که تیمش با 14 اختلاف امتیاز دیدار نخست برابر ذوب آهن در مرحله پلی‎آف مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا را به سود خود تمام کرد، یادآور شد: بر همین اساس و به صرف اینکه با یک پیروزی دیگر فینالیست و آسیایی می‎شویم، کار را برای خود و تیمم تمام شده نمی‎دانم. ما هنوز روی پله پلی‎آف هستیم و وقتی صعودمان قطعی شد از آن حرف می‌زنم نه حالا که حریفم همچنان به این صعود امیدوار است.

هاشمی در مورد جریان دیدار دوشنبه شب برابر ذوب آهن و شکست تیمش در کوارتر دوم گفت: همیشه علت باختن بد بازی کردن است و نمی‌توان هیچ توجیهی برای آن داشت. در این کوارتر بازیکنان من در دفاع کاملا ضعیف عمل کردند. البته در مجموع بازیکنان مهرام در دفاع مشکل دارند اما در این کوارتر ضعف آنها بیش از حد بود تا جائیکه به باخت‌شان منجر شد.

وی ادامه داد: در نیمه دوم ضعف تیمم در دفاع به مراتب کمتر شد اما همچنان مشهود بود. این ضعف مربوط به من مربی می‌شود که نتوانسته‎ام راه کار خوبی برای پوشش آن پیدا کنم.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام در پاسخ به این پرسش که "چرا با وجود ضعف در دفاع برنده سه کوارتر بودید؟ آیا این به عملکرد ذوب آهن مربوط می‎شود؟"، اظهارداشت: در این مورد کاری به ذوب آهن ندارم. من روی صعف تیمم در دفاع تاکید می‌کنم چون اعتقاد دارم توانایی بازیکنانم بیشتر از آن است.

هاشمی به دیدار برگشت برابر ذوب آهن اشاره کرد و خاطرنشان کرد: این دیدار در شرایطی سخت‎تر برگزار خواهد شد. ذوب آهن تیمی خوب است به خصوص الان که دو یار خارجی دارد. این بازیکنان به تنهایی در دیدار دوشنبه شب بیشتر امتیازات ذوب آهن را رقم زدند در حالیکه بازیکن خارجی دوم هماهنگ نیست و عملا در نیمه دوم از او استفاده نکردیم.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام در پایان تاکید کرد: تلاش‌مان این است که در پایان دیدار برگشت صعودمان به فینال و آسیایی شدن‌مان را قطعی کنیم اما پیش بینی نتیجه امکان پذیر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله پلی‏آف مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا تیم مهرام دوشنبه شب در تالار آزادی با نتیجه 100 بر 86 مقابل ذوب آهن پیروز شد.