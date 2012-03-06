منصور مظفری، مدیرمسئول روزنامه آفتاب یزد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره استفاده ابزاری از رسانه‌ها با اشاره به اینکه جامعه ما گرفتار اتهام‌زنی شده و به همین دلیل در خیلی از موارد اخلاق زیر پا گذاشته می‌شود،‌ بیان کرد: در حال حاضر تعداد روزنامه‌های مستقل بخش خصوصی که مطرح باشند، انگشت‌شمار است و تنها دو ـ سه روزنامه مطرح مستقل وجود دارد. اغلب روزنامه‌ها حزبی و یا دولتی هستند.

وی با اشاره به اینکه این روزنامه‌ها گاهی به بهانه در نظر گرفتن مصالح کشور اتهام‌زنی می‌کنند، تصریح کرد: در حال حاضر دو روزنامه بزرگ دولتی وجود دارند که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند، اما با این وجود گاهی اوقات به یکدیگر اتهام می‌زنند و مصالح را در نظر نمی‌گیرند.

مظفری ادامه داد: در مورد روزنامه‌های حزبی نیز این نشریات به تفکر و گروه خاصی تعلق دارند و به ویژه در مواقع انتخابات به دلیل وابستگی‌هایی که دارند، اخلاق رسانه را نادیده می‌گیرند و حتی اگر پولی هم دریافت نکنند، ناخودآگاه تیترهایشان به نفع افراد خاص خواهد بود.

وی با تأکید بر این امر که تنها منبع ارتزاق در رسانه‌های خصوصی و مستقل، آگهی‌های دولتی است، بیان کرد: زمانی که با نهادهای دولتی برای دریافت آگهی تماس می‌گیریم، ‌آنچه که در ازای آگهی از ما درخواست می‌کنند؛ یا پوشش خبری خوب از عملکرد آنهاست و یا اینکه هیچگونه انتقادی نسبت به فعالیت‌هایشان نداشته باشیم.

این روزنامه‌نگار تصریح کرد: ما می‌گوییم فلسفه وجودی مطبوعات انتقاد است. از سوی دیگر ارگان‌های دولتی در صورتی که کار مثبتی انجام دهند به وظیفه خود عمل کرده‌اند و در صورتی که وظایف خود را به درستی انجام ندهند، باید مورد انتقاد قرار گیرند. البته ما به عنوان رسانه و برای ایجاد امید بین مردم، وظیفه داریم که عملکرد مثبت را اعلام کنیم، اما این امر دلیلی بر جلوگیری از انتقاد نمی‌شود.

وی تأکید کرد: نشریات مستقل زیر بار این موضوع نمی‌روند. وقتی روزنامه‌ای خالی از آگهی منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که زیر بار هیچ رانت و معامله‌ای نرفته است، اما در همین شرایط نیز شاهدیم که بسیاری از نشریات با تیراژ بسیار پایین که اصلا دیده نمی‌شوند، صفحاتی پر از آگهی‌های دولتی و بانک‌ها دارند.

مظفری درباره هدیه خبرنگاران نیز افزود: هدیه در فرهنگ ما یک امر مرسوم است و اعتقاد داریم که باید به یکدیگر هدیه بدهیم. هدیه خبرنگاران نیز همین مفهوم را دارد، اما باید این هدیه با هماهنگی مدیران روزنامه باشد. مسئولان بهتر است که به جای اهدای هدیه به شخص خبرنگار آن را برای روزنامه ارسال کنند تا مدیران هدیه را در اختیار خبرنگار بگذارند. در این صورت اگر خبری از حوزه‌ای آمد و یا خبرنگاری خبر ویژه‌ای کار کرد، مدیر روزنامه در مورد خبرنگار خود برداشت اشتباه نخواهد کرد.

وی در پایان تاکید کرد: همه این عوامل باید در یک روند کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که در میان همه این موارد بنده تاکنون با مسئله فروش تیتر روزنامه به شخص و یا ارگان خاصی در روزنامه‌ای برخورد نکرده‌ام.