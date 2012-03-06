فرآورده های آرایشی و بهداشتی فاقد برچسب از داروخانه ها جمع آوری می شود

محمد رضا مجدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق دستورالعمل ابلاغ شده به داروخانه ها اجناس آرایشی و بهداشتی فاقد برچسب وزارت بهداشت مجوز فروش در داروخانه ها را نداشته و در صورت مشاهده این اقلام از فروش آن ها جلوگیری می شود.

وی اظهار داشت: داروخانه ها مجاز فروش آن دسته از محصولات آرایشی و بهداشتی هستند که داری برچسب وزرات بهداشت بوده و از نظر کیفیت نیز تایید شده اند.

مجدی افزود: اطلاع رسانی خوبی درمورد لزوم نصب برچسب بر روی محصولات آرایشی و بهداشتی برای عموم صورت گرفته و دستورالعمل آن نیز به توزیع کننده ها، ابلاغ شده است.

وی در مورد عدم رعایت شئونات اسلامی در داروخانه ها و استفاده ابزاری از فروشندگان جوان زن گفت: این پدیده به صورت نگران کننده ای در بوتیک ها و فروشگاه های سطح شهر نیز مشاهده می شود اما با توجه به بازدیدهای دوره ای از داروخانه های استان، چنین مواردی مشاهده نشده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اضافه کرد: در صورت مشاهده مواردی در خصوص عدم رعایت شئونات اسلامی در داروخانه ها، ضمن دادن تذکرات لازم، با عاملین آن نیز برخورد خواهد شد.